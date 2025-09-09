Versión: ’El Conjuro’ tendrá una serie en HBO Max y esto se sabe

De acuerdo con el portal especializado en cine Variety , la compañía de streaming ya se encuentra trabajando en la serie de televisión de El Conjuro,en la que Nancy Won se ha unido al proyecto como guionista, productora ejecutiva y showrunner.

Las fuentes del medio también afirman que Peter Cameron y Cameron Squires serán guionistas.

De hecho, se había dado a conocer en un principio que la serie se encontraba en desarrollo en la plataforma en 2023.

Y seguramente te preguntarás… ¿de qué tratará? Lamentamos decirte que los detalles de la trama aún no se han hecho públicos, sin embargo continuaría la historia de la franquicia.

Esta noticia se da a conocer a pocos días después del estreno en cines de El Conjuro 4: Últimos Ritos, la cual obtuvo un muy buen recibimiento por parte del público, pues recaudó más de 194 millones de dólares a nivel mundial hasta este momento.