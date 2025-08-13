'Shrek 5' retrasa su estreno: esta es la nueva fecha y lo que se sabe

Nueva fecha de estreno

La cinta estaba programada para el 23 de diciembre de 2026, sin embargo, la nueva fecha de estreno es el 30 de junio de 2027. De esta manera, aunque coincide con el título en cartelera Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, buscará posicionarse y aprovechar la temporada de verano, ideal para estrenos en cine.

De hecho, esta es la segunda vez que el proyecto surge un cambio de este tipo, ya que originalmente la cinta se iba a estrenar en julio de 2026

Aunque los estudios no han emitido un comunicado oficial sobre el motivo del retraso, medios especializados como Variety, afirman que este ajuste se debe a una gran competencia en la cartelera de finales de ese año.

En esa temporada llegarán también dos producciones de alto perfil: Avengers: Doomsday (Marvel Studios) y Ice Age 6 (20th Century Studios).

Reparto

Shrek 5 contará de nuevo con las voces originales de Mike Myers como “Shrek”; Eddie Murphy interpreta a “Burro”; Cameron Diaz “Fiona” y Zendaya se une al reparto como “Felicia”, la hija del famoso ogro verde.

Avnce oficial