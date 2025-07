¿Cuánto ha recaudado F1 la película?

El filme de carreras protagonizado por Brat Pitt (Sonny Hayes) y Damson Idris (Joshua Pearce) ocupó el primer puesto en las taquillas de Estados Unidos y Canadá y recaudó 55,6 millones de dólares (mdd) en ambos países.

De acuerdo con Comscore, esto también se debe al impulso y relevancia de sus protagonistas y una gran campaña de marketing y superó la cifra que Boxoffice Company —empresa de servicios datos y comercio electrónico para salas de cine—, tenía prevista de entre 45 y 55 mdd.

En la recaudación mundial, F1: La Película superó los 88 mdd, cifra en la cual también influye la afición de la máxima categoría del automovilismo en Europa y Latinoamérica.

¿De qué trata?

La película de alto octanaje y llena de acción dirigida por Joseph Kosinski —director de Top Gun: Maverick—, cuenta la historia del apodado “el más grande que nunca fue” Sonny Hayes (Brat Pitt), fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 de los años 90 que sufrió un accidente.

Damson Idris y Brad Pitt protagonizan 'F1: La Película', y ambos debieron aprender a manejar los monoplazas que utilizan los pilotos profesionales en las competencias. (Foto: Warner Bros. Pictures)

Después de 30 años, Hayes es convencido por Ruben Cervantes (Javier Bardem) —dueño de un equipo— de regresar a la máxima categoría del automovilismo para una última oportunidad de salvar a su escudería.

A su regreso y junto al prodigio Joshua Pearce (Damson Idris) como coequipero, se da cuenta que incluso entre ellos hay gran competencia.

¿Aparece Checo Pérez?

Sí, el mexicano Sergio “Checo” Pérez que sin duda es uno de los pilotos más queridos del “Gran Circo”, tiene algunas apariciones en la cinta. De hecho, también aparece en un tráiler.

Al ser una peli rodada durante algunas competencias reales del calendario de la F1, otros pilotos también tienen apariciones como Max Verstappen y Lewis Hamilton, quien además colaboró con el proyecto a través de su productora Dawn Apollo Films.

¿Tiene escenas post créditos?

Si todavía no ves F1: La Película y tienes la duda de quedarte hasta el “mero" final… lamentamos decirte que no es necesario, ya que la película no cuenta con escenas post créditos. Sin embargo, para una mejor experiencia considera verla en formato IMAX pues fue grabada para este tipo de pantallas.