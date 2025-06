En entrevista con Life and Style durante la presentación internacional de la película que se realizó en CDMX, el actor británico habló con nosotros sobre lo mucho que disfrutó meterse de lleno en el mundo de la Fórmula 1 .

Damson Idris es un hombre amable, pero no con la amabilidad británica, que –en comparación con la mexicana– puede llegar a sentirse algo distante. No, el actor que creció en un barrio al sureste de Londres, es gracioso, risueño, relajado. Se nota la familiaridad con la actriz Kerry Condon, su cómplice en el rodaje con quien juega y bromea constantemente.

Le enseñé a Brad cómo ser un mejor conductor. Me miró, se sintió inspirado y dijo: ‘necesito hacerlo mejor’ Damson Idris

Durante la charla, Idris comparte algunos momentos de reflexión y, haciendo una comparativa entre él y su personaje Joshua Pearce frente a la dinámica con Brad Pitt tanto dentro como fuera de la pantalla, el actor tiene muy claro que el liderazgo de su compañero protagonista es algo que se llevará con él a lo largo de su carrera.

“Siento que Brad es un líder brillante, ¿sabes? Eso es algo que me llevo: cómo ser un buen líder y tomar la responsabilidad de que, entre más poder tienes, más servil debes ser y Brad es muy comprensivo, siempre está dispuesto a animarte para que ganes”, dijo el actor de 33 años.

Y… ¿qué crees que Brad Pitt se lleva de ti?

No duda en responder un poco juguetón: “Le enseñé cómo manejar mejor. Creo que le enseñé a Brad cómo ser un mejor conductor. Me miró, se sintió inspirado y dijo: ‘necesito hacerlo mejor’”, dice entre risas mientras Kerry Condon le responde bromeando “te va a matar”.



Y por supuesto que la diversión no se quedó solo en cómo Idris le enseñó a manejar a Pitt, para él la parte que más disfrutó durante los rodajes de F1: La Película, que se filmó en todo el mundo durante las carreras de la Fórmula 1, fue la forma en los equipos celebran las victorias.

“La parte más divertida para mí fue el júbilo de ganar y ver cómo los fans y los equipos se reúnen al final y aplauden y saltan alrededor”, explica con los ojos bien abiertos y una sonrisa enorme. “Tenemos una escena en Hungría que es increíble y esa energía… oh, ¡es una energía muy México, de hecho! Esa es la parte más divertida que tuve en la Fórmula 1”.

Damson Idris interpreta a Joshua Pearce, un joven talentoso -pero inexperto- piloto de Fórmula 1. (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

¿Cuándo sale la entrevista de la F1?

La película protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris y Kerry Condon se estrenará en cines de todo México el próximo 26 de junio y nuestra recomendación es que la veas en pantalla IMAX, pues fue grabada en este formato y sí, sí vale la pena.