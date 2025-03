El poderoso discurso sobre Palestina de los directores de 'No Other Land'

Los directores de origen israelí y palestino no solo se unieron para realizar este proyecto, este domingo también hablaron juntos para pedir fin al conflicto en Medio Oriente.

"Hace dos meses me convertí en padre y deseo que mi hija no tenga la misma que yo: siempre temiendo la violencia, el desplazamiento, la demolición de nuestros hogares, que mi comunidad enfrenta todos los días”, dijo Basel Adra, de origen palestino. “No Other Land refleja la dura realidad que hemos vivido por décadas (…) Pedimos que pare la injusticia y la limpieza del pueblo palestino“.

Durante su mensaje, Abraham se unión al llamado de su compañero. “Cuando veo a Basel veo a mi hermano, somos iguales, pero vivimos en un régimen donde yo soy libre bajo la ley civil y él vive bajo una ley militar que destruye su vida”, sostuvo.

"Hicimos esta película, palestinos e israelíes, porque juntos nuestras voces son más fuertes. Nos vemos los unos a los otros: la atroz destrucción de Gaza y su gente, que debe terminar. Los rehenes israelíes, brutalmente tomados el 7 de octubre, deben ser liberados”, añadió.

Yuval Abraham también comentó que hay una solución política diferente al conflicto, pero "la política exterior de este país (Estados Unidos) está ayudando a bloquear ese camino”, lamentó.

'No Other Land' estreno en México

El documental ganador del Oscar 2025 puede verse en México en la Cineteca Nacional y en algunos cines de la cadena Cinemex.

A pesar de haber ganado premios como Premio del Cine Europeo ARTE, el Premio Totham y el Premio Espíritu Independiente, entre otros, No other Land no ha tenido una gran proyección y distribución en todo el mundo.