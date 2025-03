Andrew Garfield agradece a Goldie Hawn y rinde homenaje a su mamá en los Oscar

“Hay una persona que le dio a mi madre durante su vida la mayor alegría, el mayor consuelo, y esta noche me siento muy afortunado porque puedo agradecerle desde el fondo de mi corazón. Esa persona es Goldie Hawn”, dijo el actor quien perdió a su madre en 2019, mientras grababa la película The eyes of Tammy Faye.

La actriz, visiblemente conmovida, agradeció a Garfield de 41 años, el gesto.

“¿Sabes? puedo sentir que nos están sonriendo en este momento”, dijo el actor, cuya mamá Lynn Garfield murió debido a cáncer de páncreas. "Nos has dado películas llenas de alegría, haz elevado nuestros espíritus y nos has hecho sentir que todo está bien en el mundo una y otra vez".

Finalmente, con una sonrisa, ambos actores anunciaron a Flow e In The Shadows of the Cypress, ganadores a Mejor Película Animada y Mejor Cortometraje Animado en los Oscar 2025.