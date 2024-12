Se viene documental del caso Luigi Mangione, según informes

Las productoras Anonymous Content y Jigsaw Prods. -fundada por el director Alex Gibney- se han unido para desarrollar y producir un documental sobre el 4 de diciembre, día en la que Thompson fue asesinado en el centro de Manhattan, justo antes de ofrecer un discurso en una conferencia.

El medio estadounidense Variety informó que esta colaboración entre ambas empresas ya está en desarrollo y es el tercer proyecto en el que colaboran.

¿De qué va el documental sobre Luigi Mangione?

Aunque hay poca información disponible al respecto, el documental mostrará las últimas horas de vida del CEO de UnitedHealthcare y los días subsecuentes en los que Mangione fue aprehendido en un McDonald’s ubicado en la ciudad de Pennsylvania acusado por, presuntamente, planear y ejecutar el asesinato de Thompson.

El pasado 4 de diciembre, el joven de 26 años de edad supuestamente disparó en tres ocasiones contra el CEO de la empresa de salud estadounidense y en las balas estaban grabadas las palabras delay, deny, defend (retrasa, niega, defiende), términos conocidos entre las empresas aseguradoras de servicios médicos que se usan para retrasar la atención médica de los usuarios.

En Central Park fue hallada una mochila del presunto asesino llena de billetes del juego Monopoly. Cinco días después del hecho, Mangione fue detenido por la policía mientras comía en un McDonald’s y, supuestamente, llevaba consigo el arma que utilizó contra Thompson y un manifiesto con las supuestas razones por las que actuó.

Luigi Mangione, de 26 años, es el sospechoso del homicidio de Brian Thompson, CEO de la empresa UnitedHealthcare. (Foto: Jeff Swensen/Getty Images)

Todo el caso ha dejado al descubierto un apoyo apabullante en favor de Mangione y ha provocado en redes sociales una conversación sobre la frustración de ciudadanos estadounidenses por la industria del cuidado de la salud y las aseguradoras que constantemente niegan servicios y han aumentado sus costos en los últimos años.

Algo que ha llamado la atención es que Mangione es parte de una familia acomodada y fue estudiante de la Universidad de Pensilvania (UPenn), una de las ocho instituciones de la Ivy League en Estados Unidos y una de las universidades más prestigiosas en el mundo.

Anonymous Content y Jigsaw Prods. unen fuerzas

La estadounidense empresa dedicada al entretenimiento, Anonymous Media, ha sido la responsable de producciones exitosas ganadoras del Oscar, como The Revenant (2015), Spotlight (2015), Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), y series de televisión ganadoras de Emmys, como Mr. Robot y True Detective.

Por su parte, Jigsaw Prods. fue fundada por el cineasta estadounidense Alex Gibney, es una productora que se especializa, precisamente en documentales. En 2007 ganaron el premio por el documental Taxi to the Dark Side. Mientras que Gibney ha estado detrás de producciones como Desangrando a Silicon Valley (2019) y Steve Jobs: The Man in the Machine (2007).