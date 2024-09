La actriz Maggie Smith muere a sus 89 años

"Falleció pacíficamente en el hospital en la madrugada de este viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y estuvo acompañada de amigos y familiares hasta el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", dice el anuncio. "Agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo, y pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento".

Maggie Smith sus películas y papeles más destacados

Dame Margaret Natalie Smith, nacida en 1934 en Essex, Inglaterra, fue un referente del teatro y cine de Gran Bretaña. Ganó dos Oscar : uno por su trabajo en The Prime of Miss Jean Brodie, en 1970, y otro en 1979 por California Suite.

Su carrera inició en el teatro y consiguió su primera nominación al Bafta en 1958 por Nowhere to Go.

En 1963, obtuvo el papel de Desdemona en la obra Otelo, que dos años más tarde fue adaptada a película, con la que Smith obtuvo su primera nominación al Oscar.

Sus últimas incursiones cinematográficas ocurrieron en A Boy Called Christmas (Netflix, 2021) y The Miracle Club (2023).

Además de interpretar a la profesora McGonagall en la saga de Harry Potter, también personificó a Violet Crawley, condesa de Grantham, en la serie Donwton Abbey.

Estuvo casada en dos ocasiones, con Robert Stephens, de 1967 a 1975, y con Alan Beverley Cross, de 1975 a 1998. Tuvo dos hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, ambos dedicados también a la actuación.