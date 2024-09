Ahora no, bebé, mami está viendo el anuncio de la película de los ‘Sims’

¿Cuándo sale la película de los ‘Sims’?

En realidad hay muy pocos detalles sobre la película y todavía no hay una fecha de lanzamiento, sin embargo Kate Gorman, de Electronic Arts, dijo en una entrevista a Variety que será una película “muy arraigada” en el universo de los juegos.

Por otro lado, la decisión de asociarse con LuckyChap fue porque “queríamos los socios correctos y causar un impacto del tamaño de la película Barbie es exactamente lo que queremos”, dijo Gorman.

Esta producción se une a una lista reciente de éxitos en el cine o la televisión que han salido de videojuegos, como Sonic: la película, Uncharted: Fuera del mapa y, por supuesto, la afamada The Last of Us.

‘The Sims’ tiene más planes

La serie de videojuegos The Sims derivó de la franquicia SimCity, en el que los jugadores construían ciudades, sin embargo con The Sims los usuarios llegaron “dentro” del juego, a las casas, permitiéndoles personalizar todo: desde muebles hasta las relaciones de sus habitantes.

En 25 años y con tres secuelas, el videojuego ha vendido 200 millones de copias y Electronic Arts ahora está en planes de desarrollar una versión con modo multijugador.

El creador describe el juego como “una casa virtual de muñecas” y no tiene ningún final establecido y, por lo general, tampoco objetivos específicos o tramas… como la vida real.