¿Qué premian los Emmy?

Los Emmys premian a las mejores producciones, ya sean series o películas, televisivas y en los últimos años, gracias al fácil acceso a las plataformas de streaming, estos reconocimientos han obtenido un valor global.

Pero ¿qué no se entregaron los Emmy en enero? Sí, no estás imaginándolo, la edición 2023 de estos premios se realizaron el 15 de enero de este año debido a que fueron pospuestos por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood que sucedió el año pasado.

Así que sí, este 2024 tenemos doble entrega de premios y para nada es queja.

Premios Emmy 2024: ganadores

Mejor serie de drama

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)T

The Gilded Age (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

GANADORA: Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Jennifer Aniston (The Morning Show, Apple)

Carrie Coon (The Gilded Age, HBO/Max)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video)

GANADORA: Anna Sawai (Shogun, FX)

Imelda Staunton (The Crown, Netflix)

Reese Witherspoon (The Morning Show, Apple)

De origen japonés, pero crecida en Nueva Zelanda, además de actriz, Anna Sawai también es cantante.

Esto es para todas las mujeres que esperan nada y continúan haciendo todo. Anna Sawai, actriz

Mejor actor de serie de drama

Idris Elba (Hijack, Apple)

Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video)

Walton Goggins (Fallout, Prime Video)

Gary Oldman (Slow Horses, Apple)

GANADOR: Hiroyuki Sanada (Shogun, FX)

Dominic West (The Crown, Prime Video)

Además de actor, Hiroyuki Sanada -de 63 años- es cantante y experto en artes marciales.

Estoy muy honrado de estar aquí con nominados maravillosos. Gracias a FX, Disney y Hulu por creer en mí, gracias a mi equipo por siempre apoyarme y gracias a todo el elenco, estoy muy orgulloso de ustedes. Fue un sueño del este que llega al oeste, 'Shogun' me enseñó que cuando trabajamos juntos podemos crear un mejor futuro. Hiroyuki Sanada, actor

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Christine Baranski (The Gilded Age, HBO/Max)

Nicole Beharie (The Morning Show, Apple TV+)

GANADORA: Elizabeth Debicki (The Crown, Netflix)

Greta Lee (The Morning Show, Apple TV+)

Lesley Manville (The Crown, Netflix)

Karen Pittman (The Morning Show, Apple TV+)

Holland Taylor (The Morning Show, Apple TV+)

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tadanobu Asano (Shogun, FX)

GANADOR: Billy Crudup (The Morning Show, Apple TV+)

Mark Duplass (The Morning Show, Apple TV+)

Jon Hamm (The Morning Show, Apple TV+)

Takehiro Hira (Shogun, FX)

Jack Lowden (Slow Horses, Apple TV+)

Jonathan Pryce (The Crown, Netflix)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

GANADORA: Hacks (HBO/Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor actor en una serie de comedia

Matt Berry (What We Do in the Shadows, FX)

Larry David (Curb Your Enthusiasm, HBO/Max)

Steve Martin (Only Murders in the Building, Hulu)

Martin Short (Only Murders in the Building, Hulu)

GANADOR: Jeremy Allen White (The Bear, FX)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs, FX)

¡Muchas gracias! Se me sale el corazón, gracias a la Academia, a mis conominados, gracias por haberme elegido, tengo muchísima suerte. A todo mi elenco: los amo por siempre, amo trabajar con ustedes y quieroque estemos en nuestras propias vidas para siempre. Este show ha cambiado mi vida y tengo mucha fe de que el cambio es posible. Jeremy Allen White

Mejor actriz en una serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary, ABC)

Ayo Edebiri (The Bear, FX)

Selena Gomez (Only Murders in the Building, Hulu)

Maya Rudolph (Loot, Apple)

GANADORA: Jean Smart (Hacks, HBO/Max)

Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV+)

Como nota interesante: Jean Smart nunca ha perdido un Emmy al ser nominada por Serie de comedia.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Lionel Boyce (The Bear, FX)

Paul W. Downs (Hacks, HBO/Max)

GANADOR: Ebon Moss-Bachrach (The Bear, FX)

Paul Rudd (Only Murders in the Building, Hulu)

Tyler James Williams (Abbott Elementary, ABC)

Bowen Yang (Saturday Night Live, NBC)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Carol Burnett (Palm Royale, Apple TV+)

GANADORA: Liza Colón-Zayas (The Bear, FX)

Hannah Einbinder (Hacks, HBO/Max)

Janelle James (Abbott Elementary, ABC)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary, ABC)

Meryl Streep (Only Murders in the Building, Hulu)