Se viene continuación: anuncian fecha de estreno de ‘Five Nights at Freddy’s 2’

La película de la productora Blumhouse -basada en los famosos videojuegos independientes- fue un fenómeno de 2023 y ya se sabía que habría una continuación, pero aun todo era confuso pues no se conocía la fecha de estreno.

Pues bien: hace unos meses, la directora Emma Tammi informó que la película ya se estaba filmando y finalmente llegará a las salas de cine el próximo año.

Recordemos que Five Nights at Freddy’s sigue la historia de Mike Schmidt, un joven que por necesidad acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en la pizzería Freddy Fazbear’s Pizza, un restaurante temático para niños que se parece muchísimo a los establecimientos de Chuck E. Cheese.

Al trabajo lo acompaña su pequeña hermana y juntos descubren que el lugar es mucho más macabro de lo que suena: los robots en forma de animal que son las estrellas del local cobran vida por la noche y no son amigables, todo lo contrario, van por ellos.

En realidad, el estudio no ha dado mucho más información sobre la segunda parte de la historia, pero lo que han compartido hasta ahora es que: “Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez no habrá segundas oportunidades”.

Basándonos en los videojuegos, lo que muchos fans esperan es que Puppet, que apareció poco en la primera película, tenga más relevancia en la segunda entrega puesto que es uno de los más importantes en la saga.

