Moda, talento y expectativa: así se vivió la premiere de ‘Dune’ 2 en México

Como te contamos, la gira promocional de la película inició en México y durante la premiere oficial Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y Josh Brolin cautivaron a los fans con looks icónicos.

Durante el evento en el Auditorio Nacional, los fans mexicanos fueron los primeros en el mundo en ver Dune: parte 2 después de dos años de espera (y la demora no prevista por las huelgas en Hollywood).

¿De qué se trata ‘Dune 2’?

La historia, basada en el libro Dune de Frank Hebert, sigue el camino de Paul Atreides a quien conocimos en la primera entrega de la saga y que debe superar el asesinato de su familia.

Al respecto, el director Denis Villeneuve explicó que “Paul finalmente se convierte en un hombre y toma grandes decisiones para poder vengar a su padre y seguir su destino y, quizás, creará caos o seguir el camino correcto”.

Y es que, a grandes rasgos, Paul Atreides deberá tomar decisiones y convertirse en una figura que teme.

“Creo que al final de esta película vemos a alguien que no sólo entró a su adultez, sino que casi está aceptando una posición de líder que él no quería”, dijo Timothée Chalamat en una de las conferencias de prensa de la película. “Su destino lo llama y no puede rechazarlo”.

Como adelanto (no te preocupes, no es spoiler): Chani, el personaje de interpreta Zendaya, es una parte medular de la historia, puesto que no existirá un Paul Atreides sin Chani.

Así fue la premiere de Dune 2 en CDMX:

‘Dune: parte 2’: fecha de estreno

La película podremos verla en cines el próximo 29 de febrero, ¡así que prepárate y repasa la primera parte antes de lanzarte!