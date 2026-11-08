Quién es Martine Rose, la nueva directora creativa de Balenciaga

La diseñadora británica fue nombrada como directora creativa de la marca, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar ese puesto en Balenciaga.

"Es un enorme privilegio ser nombrada directora de creatividad de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado", aseguró la diseñadora de 45 años.

El grupo Kering anunció el pasado viernes que Rose asumirá dicho puesto en la marca, fundada en 1917 por Cristóbal Balenciaga. Para Luca de Meo, director general de Kering, Rose encarna el “espíritu de creatividad radical” de la firma.



Quién es Martine Rose

De hecho, su incursión no es nueva, pues entre 2015 y 2018 fue consultora para las colecciones masculinas junto a Demna.

De familia jamaiquina, Rose fundó en 2007 su marca homónima de moda masculina en Londres. Ella afirma haber crecido en el seno de las contraculturas británicas, desde el rave al hip-hop, pasando por el punk y el futbol.

Entre las celebridades que visten habitualmente sus diseños se encuentra Rihanna. También, Kendrick Lamar suele utilizar las prendas de Rose en momentos relevantes de su carrera.