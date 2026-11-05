La etapa de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga llegó a su fin. El diseñador italiano le dijo adiós a su etapa como director creativo de la casa de lujo francesa, a un año de haber asumido el puesto y tras presentar su primera colección para la firma.
Tras un año, Pierpaolo Piccioli le dice adiós a Balenciaga: ¿qué pasará con la dirección creativa?
Desde hace algunas semanas ya circulaban rumores sobre el despido de Piccioli. Su salida es parte del reajuste de la estructura creativa que actualmente hace el grupo Kering en sus casas de moda.
A través de un comunicado, Balenciaga agradeció el trabajo de Piccioli y destacó su contribución a la herencia de alta costura de la casa.
“Estamos profundamente agradecidos a Pierpaolo por su contribución a Balenciaga. Gracias a su visión y a la atención que dio al saber hacer, a la construcción de las prendas y a la creación, reafirmó la herencia de alta costura de la casa”, expresó Giangranco Gianangeli, director general de la firma.
Quién asumirá la dirección creativa de Balenciaga
Hasta el momento, no se ha revelado quién es el sucesor que tomará el mando de la dirección creativa de la marca fundada por Cristóbal Balenciaga en 1917, aunque se anunciará “próximamente”.
Por su parte, Pierpaolo Piccioli compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida en el que aseguró que su paso por la marca fue un sueño. “Creímos en un sueño. Fue un sueño hermoso, hecho para compartirse y para creer en él, un paisaje imaginado desde esa perspectiva. Sin embargo, la vida es un viaje y cada capítulo existe para dar paso al siguiente. Nada termina realmente, todo evoluciona”.
De Valentino a Balenciaga
El diseñador de 59 años debutó en Balenciaga en octubre del año pasado y tras 25 años en la maison Valentino, de los cuales ocho estuvo a cargo de la dirección artística.
Piccioli reveló a Demna, diseñador georgiano que estuvo en la firma durante una década. Su trabajo destacó por una visión provocadora y experimental, que incluso ocasionó varias polémicas, sin embargo, mantuvo una temporada próspera.
Como ya te contábamos, el conglomerado Kering se encuentra haciendo reajustes en las casas de moda más importantes del mundo. A mediados de octubre, la empresa anunció la salida de Sean McGirr de Alexander McQueen luego de tres años en la marca, y una semana atrás Anthony Vaccarello le dijo adiós a Saint Laurent tras más de una década en la firma francesa.