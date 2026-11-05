Tras un año, Pierpaolo Piccioli le dice adiós a Balenciaga: ¿qué pasará con la dirección creativa?

Desde hace algunas semanas ya circulaban rumores sobre el despido de Piccioli. Su salida es parte del reajuste de la estructura creativa que actualmente hace el grupo Kering en sus casas de moda.

A través de un comunicado, Balenciaga agradeció el trabajo de Piccioli y destacó su contribución a la herencia de alta costura de la casa.

“Estamos profundamente agradecidos a Pierpaolo por su contribución a Balenciaga. Gracias a su visión y a la atención que dio al saber hacer, a la construcción de las prendas y a la creación, reafirmó la herencia de alta costura de la casa”, expresó Giangranco Gianangeli, director general de la firma.





Quién asumirá la dirección creativa de Balenciaga

Hasta el momento, no se ha revelado quién es el sucesor que tomará el mando de la dirección creativa de la marca fundada por Cristóbal Balenciaga en 1917, aunque se anunciará “próximamente”.

Por su parte, Pierpaolo Piccioli compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida en el que aseguró que su paso por la marca fue un sueño. “Creímos en un sueño. Fue un sueño hermoso, hecho para compartirse y para creer en él, un paisaje imaginado desde esa perspectiva. Sin embargo, la vida es un viaje y cada capítulo existe para dar paso al siguiente. Nada termina realmente, todo evoluciona”.

