Pero aquí es donde la alianza se vuelve más interesante. Más allá del evento inaugural, Dior y A24 colaborarán en un programa más amplio que reunirá a artistas del cine, el teatro, la moda y el mundo creativo en general, con especial atención a figuras consagradas y talentos emergentes. La alianza también apoyará a estudiantes, brindándoles oportunidades para explorar los aspectos creativos y prácticos del cine y el teatro.

¿Qué gana Dior y qué gana A24?

Hay objetivos bastante claros detrás de esta collab. Por un lado, unirse a una de las productoras más relevantes de la última década acerca a Dior a una generación mucho más joven y a una conversación cultural que no necesariamente ocurre dentro de una pasarela. Del otro, está Dior ayudando a dar mayor visibilidad y apoyo a películas y proyectos específicos de la productora.

Y quizá ahí está la parte más interesante. A24 no necesita que alguien le explique cómo convertirse en parte de la conversación cultural. Lo ha hecho durante años con películas, series y proyectos que terminan teniendo vida propia mucho más allá de la pantalla. Dior, en cambio, parece estar buscando precisamente eso: volver a ocupar un lugar dentro de esa conversación.

Anderson lo resume al afirmar que “la moda no forma parte del imaginario colectivo cultural en este momento”, razón por la cual, según él, la industria debe diversificarse y recuperar su lugar en el panorama cultural actual.

Para Dior y Anderson, se trata de un paso más hacia la difuminación de las fronteras entre la moda y otras disciplinas creativas. Y si alguien podía ser el cómplice perfecto para hacerlo, probablemente era A24.

Porque quizá la cuestión no es que la moda haya descubierto repentinamente el cine. Eso lleva décadas sucediendo. La diferencia es que ahora parece estar buscando algo más difícil de conseguir: volver a formar parte de la cultura sin que todo tenga que sentirse como una campaña.

Y A24 sabe hacer exactamente eso. Crear historias, imágenes y momentos que la gente quiere mirar, discutir, compartir y convertir en referencia. No necesariamente porque estén vendiendo algo, sino porque tienen algo que decir.

Tal vez por eso esta colaboración resulta tan inesperada. Dior pone la moda y A24 pone el contexto cultural. Lo que queda por ver es qué sucede cuando ambos mundos dejan de intentar vendernos algo y simplemente empiezan a crear.