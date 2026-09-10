Si pienso en Jonathan Anderson y su relación con el cine, se vienen a mi mente por lo menos tres películas y un solo director: Challengers, Queer y, próximamente, Artificial, las tres dirigidas por Luca Guadagnino. Claro, eso era hasta hoy, antes de que se anunciara que el director creativo de Dior será parte de la colaboración entre la Maison y la productora A24.
No estábamos listos para ver a Dior, Jonathan Anderson y A24 como la pareja creativa del momento
Si pienso en Jonathan Anderson y su relación con el cine, se vienen a mi mente por lo menos tres películas y un solo director: Challengers, Queer y, próximamente, Artificial, las tres dirigidas por Luca Guadagnino. Claro, eso era hasta hoy, antes de que se anunciara que el director creativo de Dior será parte de la colaboración entre la Maison y la productora A24.
Si sentías que últimamente el mundo creativo estaba medio muerto, Dior y A24 llegan para sacudir un poco las cosas y acercar los mundos de la moda y el cine de una forma que pocas veces habíamos visto. A partir de ahora, la Maison formará parte de las experiencias de la productora que van más allá del cine, incluyendo el teatro y otras propuestas en vivo.
A partir de este momento, Dior se convierte en el principal socio del histórico Cherry Lane Theatre de Nueva York, y la colaboración arranca con Both Ends, una función única que celebra el primer aniversario de la reapertura del teatro por parte de A24.
¿Cómo funcionará esta colaboración?
Para nada se trata de poner una valla publicitaria gigante de Dior en el teatro. Y, honestamente, eso habría sido demasiado fácil. La colaboración incorporará a Jonathan Anderson y a la casa de moda como los creativos detrás de los vestuarios de la función.
La producción, encabezada por Vivian Bond, dirigida por Zack Winokur e inspirada en la poeta y dramaturga Edna St. Vincent Millay, aún no tiene fecha de estreno.
Pero aquí es donde la alianza se vuelve más interesante. Más allá del evento inaugural, Dior y A24 colaborarán en un programa más amplio que reunirá a artistas del cine, el teatro, la moda y el mundo creativo en general, con especial atención a figuras consagradas y talentos emergentes. La alianza también apoyará a estudiantes, brindándoles oportunidades para explorar los aspectos creativos y prácticos del cine y el teatro.
¿Qué gana Dior y qué gana A24?
Hay objetivos bastante claros detrás de esta collab. Por un lado, unirse a una de las productoras más relevantes de la última década acerca a Dior a una generación mucho más joven y a una conversación cultural que no necesariamente ocurre dentro de una pasarela. Del otro, está Dior ayudando a dar mayor visibilidad y apoyo a películas y proyectos específicos de la productora.
Y quizá ahí está la parte más interesante. A24 no necesita que alguien le explique cómo convertirse en parte de la conversación cultural. Lo ha hecho durante años con películas, series y proyectos que terminan teniendo vida propia mucho más allá de la pantalla. Dior, en cambio, parece estar buscando precisamente eso: volver a ocupar un lugar dentro de esa conversación.
Anderson lo resume al afirmar que “la moda no forma parte del imaginario colectivo cultural en este momento”, razón por la cual, según él, la industria debe diversificarse y recuperar su lugar en el panorama cultural actual.
Para Dior y Anderson, se trata de un paso más hacia la difuminación de las fronteras entre la moda y otras disciplinas creativas. Y si alguien podía ser el cómplice perfecto para hacerlo, probablemente era A24.
Porque quizá la cuestión no es que la moda haya descubierto repentinamente el cine. Eso lleva décadas sucediendo. La diferencia es que ahora parece estar buscando algo más difícil de conseguir: volver a formar parte de la cultura sin que todo tenga que sentirse como una campaña.
Y A24 sabe hacer exactamente eso. Crear historias, imágenes y momentos que la gente quiere mirar, discutir, compartir y convertir en referencia. No necesariamente porque estén vendiendo algo, sino porque tienen algo que decir.
Tal vez por eso esta colaboración resulta tan inesperada. Dior pone la moda y A24 pone el contexto cultural. Lo que queda por ver es qué sucede cuando ambos mundos dejan de intentar vendernos algo y simplemente empiezan a crear.