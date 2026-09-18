La marca suiza de ropa y calzado deportivo On se une al mundo del futbol de la mano del delantero francés Kylian Mbappé, quien firmó un acuerdo para convertirse en embajador global.
On incursiona en el mundo del futbol de la mano de Kylian Mbappé
Mbappé trabajará directamente con los equipos de producto de On e integrará su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas del futuro calzado y ropa de futbol.
“Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creamos. Quiero llevar más allá los límites de lo posible a través de la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del futbol”, señala Mbappé.
Además, junto al francés, otras dos figuras distintivas del futbol de élite son parte fundamental de la entrada de On al deporte: Thierry Henry y Sydney Schertenleib.
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En el caso de Thierry Henry, uno de los jugadores más celebrados de su generación, se une a la marca como nuevo director de futbol. Tendrá un papel central en el desarrollo de On Football, que abarca el producto, la relación con atletas y la forma en que la marca aborda la cultura y futuro del deporte.
Por su lado, Sydney Schertenleib representa a la nueva generación del futbol y desde 2025 forma parte de On como embajadora de las categorías Training y Lifestyle.
Desde su lanzamiento en 2010, On pasó de ser un nuevo jugador en el running a convertirse en una de las principales marcas deportivas del mundo, algo que logró replanteando el rendimiento, a partir de la visión de sus atletas, la ingeniera suiza y un diseño distintivo.