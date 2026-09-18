On incursiona en el mundo del futbol de la mano de Kylian Mbappé

Mbappé trabajará directamente con los equipos de producto de On e integrará su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas del futuro calzado y ropa de futbol.

“Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creamos. Quiero llevar más allá los límites de lo posible a través de la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del futbol”, señala Mbappé.

Además, junto al francés, otras dos figuras distintivas del futbol de élite son parte fundamental de la entrada de On al deporte: Thierry Henry y Sydney Schertenleib.



En el caso de Thierry Henry, uno de los jugadores más celebrados de su generación, se une a la marca como nuevo director de futbol. Tendrá un papel central en el desarrollo de On Football, que abarca el producto, la relación con atletas y la forma en que la marca aborda la cultura y futuro del deporte.

Por su lado, Sydney Schertenleib representa a la nueva generación del futbol y desde 2025 forma parte de On como embajadora de las categorías Training y Lifestyle.

Desde su lanzamiento en 2010, On pasó de ser un nuevo jugador en el running a convertirse en una de las principales marcas deportivas del mundo, algo que logró replanteando el rendimiento, a partir de la visión de sus atletas, la ingeniera suiza y un diseño distintivo.