La elección de Hublot se siente menos como una sorpresa y más como un paso obvio. La firma suiza ha construido una identidad alrededor de quienes desafían los límites en sus respectivas disciplinas y Mahomes camina a la par de esa filosofía. Para Hublot, esa idea se resume en The Art of Fusion, el concepto que combina tradición e innovación dentro de la alta relojería. El Big Bang, una de las colecciones más representativas de Hublot y también el modelo favorito de Mahomes, es esa pieza en la que el diseño contemporáneo convive con la complejidad técnica. Sin embargo, reducir esta alianza al gusto por los relojes y la marca es apenas navegar en la superficie. Lo que hace que Mahomes y Hublot converjan es una manera compartida de concebir el rendimiento, en donde para ambos la innovación no sustituye la disciplina.

"Lo que me atrajo de Hublot fue su manera de innovar sin miedo y su compromiso por hacer las cosas de una forma diferente. Esa combinación entre tradición y modernidad conecta conmigo".

Ese equilibrio también se refleja en el estilo personal del quarterback; Mahomes define su forma de vestir como una combinación de elementos audaces y versátiles. Busca prendas y accesorios que destaquen, pero que puedan acompañarlo en cualquier situación.

