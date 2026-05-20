Se trata de “BENITO ANTONIO”, y de hecho, sin darte cuenta ya tuviste un primer encuentro con algunas prendas que forman parte de ella y modeladas por el mismo Benito. ¿Recuerdas sus looks del Super Bowl 2026? ¿O el esmoquin negro que lució en la Met Gala? Todo es de su colección.

Este lanzamiento incluye 150 piezas con la visión de Benito y bajo la dirección creativa de Janthony Oliveras. Las siluetas, colores, gráficos, tejidos y cada detalle fue trabajado con intención e incluye prendas entre sastrería, básicos oversize, prendas texturizadas y piezas de verano.

“Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección (…) hay algo muy especial en esta colaboración, es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, accesible para todos”, señala Janthony Oliveras.

¿Y cómo se eligió la identidad visual de BENITO ANTONIO? Fue desarrollada entre M/M Paris y Bad Bunny, tomando como punto de partida el lenguaje visual que caracteriza al universo del artista: postes eléctrnicos, infraestructura urbana, texturas artesanales y detalles de la vida diaria puertorriqueña que en ocasiones pasan desapercibidos.