Primer lunes de mayo, y eso solo puede significar una cosa: Met Gala. Este 2026, el código de vestimenta ‘Fashion is Art’ celebró la moda como una forma de expresión artística, destacando la relación entre el diseño, el cuerpo humano y referencias históricas del arte.
¿Ellos sí hicieron la tarea? 3 looks de la Met Gala 2026 que nos sorprendieron
Looks hubo de sobra, pero los de Bad Bunny, Madonna y Heidi Klum destacaron por encima del resto. Cada uno, junto a sus stylists, logró interpretar la temática con claridad y personalidad, demostrando que, cuando se entiende el concepto, la moda realmente puede trascender la alfombra.
Bad Bunny
El puertorriqueño apostó por una transformación total para ofrecer una visión de sí mismo en la vejez. Cabello canoso, arrugas marcadas e incluso manos visiblemente envejecidas, construyeron una propuesta que dialogó con el tema de la exposición ‘Costume Art’.
Esta explora las distintas representaciones del cuerpo vestido en el arte, desde el desnudo clásico y lo anatómico, hasta lo envejecido, siendo este último el que el artista adoptó para aparición, mismo que completó con un total look negro y bastón.
Madonna
Vestida en Saint Laurent, la reina del pop se inclinó por un look más dramático y sombrío, mismo que rindió homenaje a la pintora y escritora Leonora Carrington, siendo mucho más literal al representar la conexión entre el arte y la moda.
El toque final en su look fue un sombrero con forma de navío antiguo, como parte de una narrativa mitológica y náutica y un extenso velo de tul negro que simboliza el movimiento de las olas.
Heidi Klum
La modelo y presentadora de televisión robó miradas en la alfombra de la Met Gala, y no por lucir un vestido de diseñador, sino por mostrar un look (muy) inesperado que simulaba una estatua de mármol. Su look fue interpretación literal del tema elegido para esta edición.
Su outfit fue inspirado en obras clásicas como la escultura “Cristo Velado” de Giuseppe Sanmartino que se conserva en la capilla Sansevero de Nápoles, en Italia. Además de la “Vestal velada”, del escultor Raffaele Monti.
Para ti, ¿cuál fue el mejor look de la gala?