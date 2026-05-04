¿Ellos sí hicieron la tarea? 3 looks de la Met Gala 2026 que nos sorprendieron

Looks hubo de sobra, pero los de Bad Bunny, Madonna y Heidi Klum destacaron por encima del resto. Cada uno, junto a sus stylists, logró interpretar la temática con claridad y personalidad, demostrando que, cuando se entiende el concepto, la moda realmente puede trascender la alfombra.

Bad Bunny

Bad Bunny lució un atuendo inesperado en la Met Gala 2026. (Getty Images)

El puertorriqueño apostó por una transformación total para ofrecer una visión de sí mismo en la vejez. Cabello canoso, arrugas marcadas e incluso manos visiblemente envejecidas, construyeron una propuesta que dialogó con el tema de la exposición ‘Costume Art’.

Esta explora las distintas representaciones del cuerpo vestido en el arte, desde el desnudo clásico y lo anatómico, hasta lo envejecido, siendo este último el que el artista adoptó para aparición, mismo que completó con un total look negro y bastón.

Madonna

Así lució Madonna en la Met Gala 2026. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Vestida en Saint Laurent, la reina del pop se inclinó por un look más dramático y sombrío, mismo que rindió homenaje a la pintora y escritora Leonora Carrington, siendo mucho más literal al representar la conexión entre el arte y la moda.

El toque final en su look fue un sombrero con forma de navío antiguo, como parte de una narrativa mitológica y náutica y un extenso velo de tul negro que simboliza el movimiento de las olas.