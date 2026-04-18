Un ícono de lujo: así es la nueva boutique de Louis Vuitton en Beijing

Sus fuentes de inspiración para proyectar un edificio de vocación escultórica fueron la piedra Taihu –altamente valorada en la cultura local y muy presente en los jardines tradicionales– y un vestido que formó parte de la colección SS16 firmada por Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas.

Detrás de la caleidoscópica fachada recubierta de un mosaico de cristales curvos, se encuentra una tienda que pone a disposición de los clientes todas las colecciones de la maison –desde ready-to-wear hasta accesorios, perfumes y objetos para el hogar–, así como el primer Louis Vuitton Café de la ciudad, localizado en el cuarto piso.

Un cuarto infinito cubierto de espejos y con libros que promueven los viajes, la cultura y la exploración da la bienvenida a los comensales, antes de pasar al comedor principal, al privado, al bar o a la terraza.

El menú creado por el chef Leonardo Zambrino incluye opciones dulces y saladas para el almuerzo, la hora del té o la cena.

Destacan el Croque Louis y el lobster roll, así como opciones de inspiración local como los jiaozi Monogram o el roll de pato Pekín. La propuesta de artistas locales, consagrados y emergentes, completan el espacio sumando nuevas capas de creatividad y resonancia cultural a la experiencia.