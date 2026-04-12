El legado eterno: Louis Vuitton celebra 130 años del monograma

Su origen se remonta a 1896, año en el que George Vuitton decidió patentar un motivo gráfico que distinguiera las creaciones de la casa creada por su padre y que las protegiera de las imitaciones que comenzaban a aparecer en el mercado.

La composición imaginada era también una manera de rendir un tributo al legado de su familia, uno que se extendería por muchas décadas y muchas generaciones hasta nuestros días, estampándose originalmente sobre un jacquard de lino para después comenzar a aplicarse a otros materiales mediante distintas técnicas.

A lo largo de su historia, el monograma ha guiado las manos de los artesanos de la casa y ha alimentado la imaginación de creativos –comenzando por Marc Jacobs, Virgil Abloh, Nicolas Ghesquière y Pharrell Williams, directores artísticos que han dejado su sello en la historia de la marca–, coleccionistas y artistas como Yayoi Kusama, Takashi Murakami y Richard Prince, quienes lo han utilizado como lienzo para plasmar sus visiones y fusionar el arte con la moda.

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Entre los muchos planes de la maison para celebrar a uno de sus sellos de identidad, están el lanzamiento de una colección de aniversario que toma algunos de los códigos de la fabricación de sus inconfundibles baúles y los aplica a tres bolsas de edición especial en la que se reinterpreta el monograma a través de un diseño moderno, distintos materiales y una fusión de técnicas modernas y tradicionales.

Con estas piezas llega también una invitación a redescubrir más que un diseño, un código universal de la elegancia y la distinción que se hace más fuerte cada día.