La MET Gala 2026 anuncia 'Fashion is art' como código de vestimenta, ¿de qué se trata?

De qué va el tema de la MET Gala 2026

‘Fashion is Art’ —que refleja el espíritu de la Costume Art—, trata de una invitación y oportunidad para que los diseñadores de las celebridades que asistirán al evento de moda de utilicen el cuerpo humano como un lienzo en blanco para explorar la “centralidad del cuerpo vestido”.

Costume Art combina prendas con obras de arte para revelar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo. Está centrada principalmente en el arte occidental que va desde la prehistoria y hasta la actualidad.

La muestra, que presenta conexiones entre las prendas del Costume Institute y objetos de otras áreas de colección de The MET en Nueva York, contará con aproximadamente 400 objetos y su curaduría está a cargo de Andrew Bolton.

Costume Art estará disponible a partir del 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027.