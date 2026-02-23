Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

La MET Gala 2026 anuncia 'Fashion is art' como código de vestimenta, ¿de qué se trata?

'Fashion is art' es el dress code para la edición 2026 del famoso evento de moda. Te contamos de qué va y más detalles.
lun 23 febrero 2026 11:34 AM
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Anne Hathaway durante la MET Gala 2025. (Dia Dipasupil/Getty Images)

El evento de moda más importante del año: la MET Gala 2026, ya reveló su dress code para esta edición, definido como ‘Fashion is Art’ (La moda es arte) y el cual reflejará el espíritu de la Costume Art, la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.

Publicidad

De qué va el tema de la MET Gala 2026

‘Fashion is Art’ —que refleja el espíritu de la Costume Art—, trata de una invitación y oportunidad para que los diseñadores de las celebridades que asistirán al evento de moda de utilicen el cuerpo humano como un lienzo en blanco para explorar la “centralidad del cuerpo vestido”.

Costume Art combina prendas con obras de arte para revelar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo. Está centrada principalmente en el arte occidental que va desde la prehistoria y hasta la actualidad.

La muestra, que presenta conexiones entre las prendas del Costume Institute y objetos de otras áreas de colección de The MET en Nueva York, contará con aproximadamente 400 objetos y su curaduría está a cargo de Andrew Bolton.

Costume Art estará disponible a partir del 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027.

Publicidad

Invitados y anfitriones

Como recordarás, la lista de invitados de la MET Gala se mantiene bajo confidencialidad cada edición, por lo que siempre es un secreto a voces. Sin embargo, se espera que estrellas como las hermanas Jenner y Kardashian, así como Hailey y Justin Bieber, Rihanna y otros nombres reconocidos estén desfilando en el magno evento.

La anfitriona Anna Wintour estará acompañada por coanfitrionas, que en esta edición son todas mujeres: Beyoncé —que regresa a este evento después de 10 años—, la tenista Venus Williams, la actriz Nicole Kidman, entre otras estrellas.

Lee más:

Foto de Beyoncé durante su presentación del Coachella 2018
Estilo

La MET Gala tendrá a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como anfitrionas

Cuándo es la MET Gala 2026

Toma nota y aparta la fecha porque como cada edición, la MET Gala se realizará el primer lunes de mayo y en esta ocasión será el próximo 4 de mayo de 2026.

Publicidad

Tags

MET Gala
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad