El evento de moda más importante del año: la MET Gala 2026, ya reveló su dress code para esta edición, definido como ‘Fashion is Art’ (La moda es arte) y el cual reflejará el espíritu de la Costume Art, la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.
La MET Gala 2026 anuncia 'Fashion is art' como código de vestimenta, ¿de qué se trata?
De qué va el tema de la MET Gala 2026
‘Fashion is Art’ —que refleja el espíritu de la Costume Art—, trata de una invitación y oportunidad para que los diseñadores de las celebridades que asistirán al evento de moda de utilicen el cuerpo humano como un lienzo en blanco para explorar la “centralidad del cuerpo vestido”.
Costume Art combina prendas con obras de arte para revelar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo. Está centrada principalmente en el arte occidental que va desde la prehistoria y hasta la actualidad.
La muestra, que presenta conexiones entre las prendas del Costume Institute y objetos de otras áreas de colección de The MET en Nueva York, contará con aproximadamente 400 objetos y su curaduría está a cargo de Andrew Bolton.
Costume Art estará disponible a partir del 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027.
Invitados y anfitriones
Como recordarás, la lista de invitados de la MET Gala se mantiene bajo confidencialidad cada edición, por lo que siempre es un secreto a voces. Sin embargo, se espera que estrellas como las hermanas Jenner y Kardashian, así como Hailey y Justin Bieber, Rihanna y otros nombres reconocidos estén desfilando en el magno evento.
La anfitriona Anna Wintour estará acompañada por coanfitrionas, que en esta edición son todas mujeres: Beyoncé —que regresa a este evento después de 10 años—, la tenista Venus Williams, la actriz Nicole Kidman, entre otras estrellas.
Cuándo es la MET Gala 2026
Toma nota y aparta la fecha porque como cada edición, la MET Gala se realizará el primer lunes de mayo y en esta ocasión será el próximo 4 de mayo de 2026.