La institución anunció que la cantante, la actriz y la tenista serán coanfitrionas de uno de los eventos de moda más importantes del año.

Desde 1995, Anna Wintour –quien recientemente dejó la dirección editorial de Vogue– preside la MET Gala y la próxima edición no será la excepción.

El evento se realizará el próximo 4 de mayo y será la primera vez que Beyoncé camine por las escalinatas del museo desde 2016, cuando el tema de la gala fue Manux x Machina: Moda en la era de la tecnología.

La cantante de 44 años, quien concluyó su gira Cowboy Carter Tour hace unos meses, fue una de las grandes estrellas de 2025 cuando por fin obtuvo el Grammy a Mejor álbum.

Celebridades confirmadas para la MET Gala 2026

Además de Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams , está confirmada la asistencia de Anthony Vaccarello, actual director artístico de Saint Laurent; así como la actriz Zoe Kravitz y las cantantes estadounidenses Sabrina Carpenter y Doja Cat, quien se ha convertido en una de las personalidades más esperadas a la pasarela del evento en los últimos años.

La gala tiene la meta de financiar el Costume Institute del MET, que inaugurará una exhibición titulada Costume Art, que cuestiona el lugar de la vestimenta a lo largo de la historia del arte.