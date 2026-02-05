Cómo mantener una camisa blanca y reluciente: una guía básica

Sin embargo, se trata de una prenda que debe tener cuidados especiales para evitar el percudido o manchas que suelen aparecer en el área de las axilas debido al sudor o por algún producto cosmético como labial o bien, por el uso frecuente de perfume. ¿Pero cómo cuidarla?

Guía básica para tener tu camisa blanca como si fuera nueva

Primero que nada, debes tomar en cuenta que el mejor material para una camisa blanca es el algodón, así como la popelina.

Evita las manchas en tu camisa blanca

Para evitar las manchas en la zona de las axilas no utilices antitranspirantes de aluminio, es mejor optar por un desodorante tradicional.

Aplica tu productos de rutina diaria como desodorante, crema hidratante y/o perfume antes de ponerte tu camisa blanca, de esta manera evitarás las manchas amarillentas.

Tips para lavar tu camisa blanca

-Evita cargas de lavado pesadas y por supuesto separa tu ropa blanca o camisas blancas de las prendas de otros colores.

-Lávalas con agua fría.

-Si tu prenda es de algodón, puedes utilizar blanqueador en el lavado, siempre y cuando no sea en exceso para evitar el desgaste de la tela.

-Siempre lava tus camisas blancas al revés para evitar su desgaste.

-Después del lavado se recomienda poner a secar al sol las prendas blancas.

Cómo blanquear tu camisa blanca de algodón

Para dejar tu prenda reluciente debes remojarla en agua fría con un poco de amoniaco y un vaso de agua oxigenada, esto último por cada litro de agua que utilices.

Para eliminar las manchas de sudor y/o desodorante, remoja tu camisa blanca en vinagre durante 30 minutos. Posteriormente enjuaga y lávala en un ciclo normal de lavadora.