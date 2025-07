Tu perfume habla mucho de ti: 8 fragancias para destacar (y no oler como todos)

Sin embargo, se han vuelto tan populares que podrían considerarse un uniforme olfativo. Seguramente te ha pasado que en lugares públicos o en momentos como una reunión de trabajo o hasta en un elevador, identificas esa famosa fragancia comercial masculina.

Y sí, todos los gustos se respetan (en este artículo no vamos a decirte cuáles no elegir), pero no está mal que consideres sumar a tu colección las fragancias que no todo el mundo conoce, pero que son difíciles de olvidar.

Desde composiciones especiadas, hasta fórmulas frescas o provocadoras: acá te compartimos nuestra selección curada de ocho perfumes masculinos que no huelen a lo de siempre y que sin duda te ayudarán a dejar una impresión auténtica e inolvidable.

Fragancias masculinas para destacar en cualquier momento

Le Labo: Thé Noir 29

Juega con contrastes que lo hacen especial. Combina el frescor luminoso de la bergamota, el higo y las hojas de laurel, con la profundidad de la madera de cedro, vetiver y almizcle. Una extracción especial de té negro aporta carácter seco y envolvente, con matices de heno y tabaco.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 50 ml $4,900 pesos y 100 ml $7,000 pesos.

Diptyque: Tam Dao

Se trata de una fragancia unisex que ofrece un viaje sensorial a los bosques sagrados de Indochina, donde el sándalo quemado se mezcla en los templos con la frescura del ciprés y el mirto. Tiene una composición armoniosa entre notas amaderadas y verdes. Es una verdadera obra maestra olfativa que evoca una sensación de paz y tranquilidad.

⟶ Eau de Toilette

⟶ Precio: 100 ml $3,870 pesos.

Amouage: Reflection

Encarna la elegancia masculina con una composición compleja y refinada. Sus notas de salida son refrescantes y especiadas con romero que aporta un toque herbáceo y pimienta roja que añade un toque de calidez y picante. En notas de corazón ofrece iris, jazmín y neroli y en notas profundas el vetiver y pachulí añaden un toque terroso y ahumado, mientras que el sándalo y cedro aportan elegancia.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 100 ml $8,800 pesos.

Maison Francis Kurkdjian: Gentle Fluidity

Difunde notas confortables y aroma ambarado almizclado reconfortante. En sus notas de salida ofrece aceite de bayas de enebro, aceite de nuez moscada y en notas de corazón aceite de semillas de cilantro. En sus notas de fondo tiene almizcles, maderas ambaradas y mezcla de vainilla.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 70 ml $5,259 pesos.

Kilian Paris: Memento Mori

El acorde del Ron de Martinica, que evoca la bebida favorita en la época de los piratas, hace que el aroma del café fuerte se el corazón de esta fragancia, equilibrado por la esencia del vetiver. Desde sus notas iniciales de ron hasta el cálido abrazo del sándalo, cada componente se unió para crear un aroma inolvidable y una impresión duradera.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 50 ml $5,800 pesos.

Byredo: Eyes Closed

Ofrece una cálida y envolvente sensación de canela y cardamomo que la hace una experiencia sensorial única. En el corazón, la frescura de zanahoria, mantequilla de lirio y jengibre introduce un equilibrio moderno que aporta profundidad y contraste. Su base de pachulí aporta complejidad y una calidez única.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 50 ml 165 USD ($3,159.75 pesos aproximadamente).

Creed: Aventus

La fragancia más admirada de The House of Creed combina una vibrante nota de piña con un sofisticado toque ahumado. Es ideal para cualquier ocasión gracias a su vibrante apertura de bergamota de Calabria, matizada con limón y pimienta rosa con un corazón jugoso de piña y pachulí.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 50 ml $7,800 pesos.

DS & Durga: I don’t not what

La marca de perfumería fundada en 2008 en Brooklyn, Nueva York, ofrece un aroma moderno ideal para usarse sobre la piel, pero también sobre ambientes o cualquier cosa. Su nota principal es la esencia de bergamota. Esta disponible en presentaciones de 50 ml, 100 ml y de bolsillo.

⟶ Eau de Parfum

⟶ Precio: 50 ml 210 USD ($4,136.40 pesos aproximadamente); 100 ml 300 USD ($5,745 pesos aprox) y de bolsillo 75 USD ($1,436.25 pesos aprox):

Extra:



Cartier: Pasha

Sofisticada, con carácter, elegante y perfecta para gustos exigentes, así esta fragancia. Ofrece una mezcla envolvente de sándalo, ámbar y pachulí que resalta el aroma sobre ti pero sin ser invasivo. En este perfume se uso alcohol 100% vegetal y apuesta por un color puro, sin colorantes añadidos.

⟶ Eau de Toilette

⟶ Precio: 100 ml $2,750 pesos.