IQOS x Esteban Tamayo, una colab de edición limitada que enciende la curiosidad

A través de Curios X, su plataforma global que conecta diseño, estilo y comunidad mediante colaboraciones, invita a los consumidores a sumarse a la misión de la marca y desafiar los límites de la innovación continua para decirle adiós al cigarro a través de activaciones, contenido y dinámicas.

Para celebrarlo lanzaron una colaboración limitada de tres piezas que representan la fusión entre diseños y propósito. El diseñador mexicano Esteban Tamayo colabora en esta iniciativa global.

La colaboración incluye una chamarra, un case para IQOS y una mesa escultórica. “¿Qué sucede cuando el diseño se construye desde la curiosidad?”, fue la pregunta que se hizo para concebir cada uno de estos objetos.

“Lo que más nos entusiasma de esta colaboración es que refleja perfectamente el ADN de IQOS: una marca que se atreve a innovar, a conectar con una comunidad creativa y diversa”, expresó Jorge Calleja, director de Marketing de productos libres de humo de Phillip Morris México.

Recordemos que IQOS es un sistema que reemplaza la combustión del tabaco con tecnología de calentamiento, ofreciendo a los fumadores adultos una alternativa al consumo de tabaco sin humo y sin ceniza.

IQOS x Esteban Mayo estará disponible en edición limitada a través de dinámicas especiales dentro de la plataforma Curious X.