Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Cómo mantener tu piel fresca y protegida en verano, según expertos

Algunos hábitos y tratamientos ayudarán a proteger tu piel y mejor su apariencia durante verano. Estos son algunos consejos de expertos.
dom 17 agosto 2025 03:30 PM
¿Cómo mantener tu piel fresca y protegida en verano?
.

El verano continúa e invita a disfrutar del sol, calor y días al aire libre, pero también a proteger nuestra piel y cuerpo debido a los cambios de la temporada. Por ejemplo, la exposición constante a los rayos UV, el sudor, el cloro o incluso la sal del mar, pueden provocar deshidratación, irritación e incluso acelerar el envejecimiento cutáneo.

Publicidad

Durante esta temporada, muchas personas buscan sentirse más cómodas en su piel: luminosa, firme y libre de vello y existen algunos tratamientos y cuidados dermatológicos y corporales para lograrlo, pues además de lucir estéticamente bien, es sinónimo de salud y prevención.

“La piel es un órgano que responde al entorno, y en verano es cuando más se ve afectada. Por eso, es importante cuidarla con intención, no solo con productos tópicos, sino también con procedimientos que mejoren su salud y apariencia”, explica la Dra. Daniela Attili, dermatóloga en Dermédica.

Te puede interesar:

esenciales en la rutina de grooming
Estilo

Los 3 esenciales para llevar tu rutina de grooming al siguiente nivel

Cuidados clave para la piel y el cuerpo en verano

Protección solar constante

El protector solar debe convertirse casi en tu mejor amigo, durante verano y en cualquier estación del año. Expertos recomiendan aplicarlo en rostro y cuerpo todos los días, incluso dentro de casa y reaplicarlo cada cuatro horas para mantener su efectividad.

Limpiezas profundas e hidratación facial

El calor, sudor o maquillaje pueden obstruir los poros y causar brotes. Una limpieza profesional ayudará a mantener tu piel equilibrada y fresca.

Por si no lo viste:

Persona cerrando los ojos mientras recibe tratamiento cosmetico
Estilo

Cómo prepararte para ese gran día (y lucir increíble en el intento)

Radiofrecuencia corporal

Expertos de Dermédica la recomiendan para mejorar firmeza y tonicidad de zonas como abdomen, brazos y piernas. Puede ser el complemento perfecto para quienes trabajasen metas de bienestar físico.

Tratamientos para calidad de la piel

Tecnologías como el microneedling con radiofrecuencia o el HIFU (Liftara 2) estimulan la producción del colágeno, mejoran textura y firmeza, y aportan un efecto lifting progresivo sin cirugía ni tiempos de recuperación largos.

Al cuidar y proteger tu piel (y no solo en verano) inviertes en tu salud a largo plazo. Una rutina personalizada, adaptada a cada temporada y con el acompañamiento profesional, te hará sentirse mejor contigo mismo.

Publicidad

Tags

cuidado de la piel cuidado de la piel
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad