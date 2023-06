Carlos Alcaraz se convierte en el nuevo embajador de Louis Vuitton

Alcaraz, que ya trabaja con otras marcas como Mercedes, El Pozo, Rolex, Nike, Babolat y Calvin Klein, une a su lista de patrocinadores Louis Vuitton, que en el pasado ha trabajado con futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé.

Sentí que era una relación perfecta Carlos Alcaraz

"Para mí, Louis Vuitton es una marca en la que siempre me he fijado y en cuanto la oportunidad apareció para trabajar juntos, sentí que era una relación perfecta. Me apeteció mucho desde el principio", aseguró en un comunicado Alcaraz.

Alcaraz explicó que quiere aprender más del mundo de la moda y que es "un mundo" que le interesa mucho.

El español prepara estos días el torneo de Wimbledon, que comienza el próximo lunes y en el que parte como principal cabeza de serie tras conquistar el pasado domingo su primer título sobre hierba en Queen's.

Con información de EFE