Russell Brand enfrenta nuevas denuncias tras su condena a prisión

Un jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres. (Fotografía: Leon Neal/Getty Images)

El humorista y presentador de 51 años, recibió el lunes una condena a 10 años y seis meses de prisión, luego de un juicio que se extendió un mes.

Brand, a quien calificó el juez de “depredador sexual”, fue declarado culpable de haber violado a una fan, que tenía 21 años cuando ocurrieron los hechos, así como de agredir sexualmente a otras tres mujeres. Entre ellas, una colaboradora del canal MTV y otra de Channel 4.

"Hemos recibido varias denuncias durante el juicio y desde que se dictó el veredicto", declaró a Sky News el comisario Andy Furphy, responsable policial del caso de Russell Brand.

De hecho, la policía ya había anunciado que investigaba a Brand por otras dos acusaciones de violación. También, el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, consideró el viernes que surjan muchas más denuncias.



Entre las mujeres que se han pronunciado públicamente se encuentra Jemima Goldsmith, quien mantuvo una relación sentimental con Brand durante aproximadamente un año en 2014, y que afirma que ella misma fue víctima de su “violencia”.

"Tuve que llamar a la policía para que lo expulsaran de mi domicilio en 2014 tras un incidente violento", escribió en X después de conocerse el veredicto.

Un día posterior de que se dictara sentencia, las declaraciones de Ian Winter, abogado de Russel, ante el tribunal desataron una ola de críticas. Aseguró que las denunciantes “no eran especialmente vulnerables” y que Brand no podía ser culpable porque ellas “no se habían resistido, no habían gritado ni siquiera habían intentado marcharse”.

Con información de AFP