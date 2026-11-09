Y la lista sigue. En 2025, la policía británica presentó cargos contra Brand por un cargo de violación, uno de agresión sexual, uno de violación oral y dos de agresión sexual, por incidentes ocurridos entre 1999 y 2005. Otra agresión ocurrió en 2001, otra más en 2004 y otros incidentes en 2005. Al leerlo todo, es inevitable preguntarse: ¿por qué fue absuelto en un inicio y no pisó la cárcel mucho antes?

Lo que se dijo en la audiencia

Durante la audiencia, las víctimas, anónimas hasta ahora, hablaron desde detrás de una cortina. Una de ellas declaró: “He estado en estado de shock y angustia durante semanas. Estaba extremadamente afectada y traumatizada. No me respetaba a mí misma… Pensaba que era una persona dañada, con miedo de dar señales que pudieran malinterpretarse”.

La defensa argumentó que este comportamiento pertenecía a una versión anterior de Russell Brand. Añadió que su esposa está profundamente afectada y que la pareja enfrenta la difícil tarea de explicarle a su hijo de 10 años lo que está pasando.

La defensa argumentó que su esposa está profundamente afectada y que la pareja enfrenta la difícil tarea de explicarle a su hijo de 10 años lo que está pasando.

(Fotografía: Alishia Abodunde/Getty Images)

Por su parte, una de las víctimas y el fiscal Riel Karmy-Jones describieron a Brand como una persona despiadada, calculadora, manipuladora y un depredador sexual. El británico, en cambio, sostuvo que no obligó a ninguna de las acusadoras a realizar los actos por los que fue acusado.

Brand también habló de las repercusiones de las acusaciones: nadie de sus conocidos quiso testificar a su favor, salvo su esposa, quien lo describió como un “padre entregado”. Aun así, ¿ser un buen padre lo exime de comportamientos y acciones que afectaron a otros?

Lo que sí hubo fueron declaraciones en su contra, como la de un exasistente, quien contó que Brand y su compañero de piso hablaron en alguna ocasión de un “apetito sexual desenfrenado” y de ambiciosas metas sexuales. Ante los cuestionamientos, el actor admitió que en su juventud usó su fama para conseguir sexo fácil.

“Toda mi vida ha estado marcada por estos acontecimientos, estas alegaciones, estas acusaciones”, dijo.

Tarde o temprano, estos acontecimientos tenían que pasarle factura, y finalmente ocurrió. La sentencia es definitiva: más de 10 años en prisión, aunque se habla de que alrededor de siete años serían tras las rejas y el resto podría cumplirse en libertad condicional.