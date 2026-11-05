El actor Russell Brand, declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres

Brand, de 51 años, es acusado de haber violado a una de sus fans, que entonces tenía 21 años, y de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres.

El juez Joel Bennathan informó a Brand que se enfrenta a una pena de prisión considerable sin la posibilidad de presentar una prórroga de libertad bajo fianza.

La condena de Russell Brand se dará a conocer el próximo lunes, mientras que ingresó en prisión preventiva tras el veredicto.



Russell Brand. (Leon Neal/Getty Images)

En Reino Unido, una condena por violación puede llegar hasta los 19 años de prisión e incluso cadena perpetua, según la gravedad del delito, explica Variety. En el caso de la agresión sexual, la pena máxima es de 10 años.

El humorista se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y afirmó con un “no” en voz alta cuando su abogado le cuestionó si había cometido los delitos que enfrenta.

Además, en el juicio que se realizó en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, testificaron las seis mujeres que lo denunciaron. Durante el juicio, la Fiscalía describió a Russell como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.



Russell Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009. También fue acusado de un cargo de intento de agresión sexual en las oficinas de MTV en Reino Unido en 2001, así como un cargo de agresión sexual en 2009.

"Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo", declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Con información de AFP