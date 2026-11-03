“Estoy viviendo en hoteles”: Nicolas Cage asegura que se quedó sin hogar y esto es lo que se sabe

¿La razón? El actor estadounidense de 62 años, explicó el sábado pasado, en un panel de la Comic-Con de Los Ángeles, que su mansión en Malibú estuvo a punto de derrumbarse por un enorme socavón en septiembre, por lo que tuvo que adaptarse a vivir temporalmente en hoteles.

“Actualmente me encuentro un poco sin hogar (…) Algo le sucedió a mi casa en Malibú, así que más o menos me la estoy viviendo entre hoteles”, dijo la estrella de La leyenda del tesoro perdido (2004).

Su mansión, valuada en unos 10.5 millones de dólares y ubicada frente al mar, sufrió daños catastróficos; se hundió en el suelo debido a las fuertes lluvias y la grave erosión costera, según información compartida por Page Six.

De hecho, hay fotos del pasado 8 de septiembre en las que se observa un profundo agujero donde se encontraba la entrada para vehículos. En el caminoque conduce al garafe cerrado, el asfalto y el hormigón parecían haberse agrietado y derrumbado junto con varios objetos.



Cage no fue el único afectado, pues sus vecinos también tuvieron que ser evacuados de sus mansiones debido al socavón y por “condiciones peligrosas”, según se informó a The Post.

En total, siete de las viviendas de esa misma calle se declararon inhabitables y otras 24 iban a ser señalizadas con una etiqueta roja por falta de “acceso seguro para vehículos”.

Sin embargo, Nicolas Cage no está de brazos cruzados, pues está intentando salvar su casa. El mes pasado, Page Six reveló que, a pocos días de que se formara el socavó, consiguió los permisos necesarios para una construcción de emergencia y remoción de escombros.