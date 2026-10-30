Esa química se llevó después a otro terreno: el teatro. Compartieron escenario en producciones como Waiting for Godot y No Man's Land, ambas aclamadas tanto en el West End de Londres como en Broadway.

Más allá del set y el escenario

Fotografía: Ian Gavan/Getty Images)

Cuando decimos que su amistad fue mucho más grande que un set o un escenario, hablamos de gestos concretos. En 2013, cuando Patrick Stewart se casó con Sunny Ozell, fue Ian McKellen quien ofició la boda. Para hacerlo tuvo que tramitar una licencia especial de ministro, aunque ese trámite fue lo de menos comparado con el hecho de estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida de su amigo.

Stewart, a su vez, fue un aliado incondicional de McKellen en su activismo por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Ian se declaró abiertamente gay en 1988, una decisión sumamente valiente y controversial para la época. Patrick no solo lo acompañó como amigo, sino que se asumió como aliado de los derechos humanos de la comunidad, y marchó hombro a hombro junto a él.

Su amistad era sana y estaba llena de apoyo. Incluso se les veía compartir abrazos y otras muestras de afecto en alfombras rojas, siempre desde el cariño y el respeto mutuo.

Lo que nos dejan

Patrick Stewart e Ian McKellen nos dejaron varias lecciones. La amistad más pura es la que acompaña, apoya y sostiene. Su ejemplo fue, es y será una prueba de que la verdadera amistad no entiende de barreras, prejuicios ni orientaciones. Y aunque hoy lamentamos la pérdida de Stewart, estamos seguros de que su vínculo trascenderá más allá de la vida.