Chris Brown recibe condena en Londres por agredir a un productor musical: esto se sabe

Al dictar la sentencia, el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Soutwark, consideró que ni una multa ni una pena de trabajo comunitario son suficientes para reflejar la gravedad de los actos de violencia cometidos por el artista.

“Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave”, afirmó el magistrado, que determinó una pena de ocho meses de prisión en suspenso.

El cantante de 37 años, se declaró culpable en julio por los hechos ocurridos en un club nocturno ubicado en Mayfair, uno de los barrios exclusivos de Londres. Durante el incidente, golpeó con una botella al productor musical Abraham “Abe” Diaw y lo agredió físicamente junto con otro hombre.



El incidente ocurrido el 19 de febrero de 2023, fue descrito por la fiscal Claire Campbell como una agresión violenta y no provocada. Según la descripción, el artista utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima dos veces en la cabeza.

¿Cuándo fue detenido Chris Brown?

El rapero fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de cinco estrellas de Manchester, al noreste de Inglaterra, luego de llegar al país en un avión privado para ofrecer una serie de conciertos.

Brown permaneció bajo custodia durante casi una semana, hasta que obtuvo la libertad bajo fianza el 21 de mayo tras pagar unos seis millones de euros.

El juez también le autorizó abandonar el país para continuar con su gira europea, que iniciaba unos días después en Ámsterdam.

Con información de AFP