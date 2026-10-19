“Es un alma dulce y hermosa”: Cindy Crawford se despide de su hijo Presley Gerber

Presley murió a los 27 años el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en el que se encontraba.

“Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos tan bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, dice el mensaje de la supermodelo, publicado en su cuenta de Instagram.

“Él es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, prosiguió.



Gerber, también hijo del empresario Rande Gerber, nació en 1999 en California. Él y su hermana Kaia comenzaron desde muy jóvenes en el mundo del modelaje, exactamente a los 16 años.

Eran conocidos sus problemas de adicción a las drogas y de salud mental.

Su madre Cindy Crawford cerró su mensaje hacia su hijo agradeciendo las muestras de amor y apoyo de gente cercana a la familia y de extraños y fans que entienden su dolor.

“Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia”, concluyó.