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“Es un alma dulce y hermosa”: Cindy Crawford se despide de su hijo Presley Gerber

A casi un mes de la muerte de Presley, la supermodelo compartió Cindy Crawford un emotivo mensaje de despedida. Esto fue lo que dijo.
lun 19 octubre 2026 04:22 PM
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“Él es un alma dulce y hermosa”: Cindy Crawford habla por primera vez de la muerte de su hijo Presley Gerber
Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber. (Phillip Faraone/Getty Images)

A casi un mes del fallecimiento del modelo estadounidense Presley Gerber, su madre Cindy Crawford le rindió homenaje con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en el que asegura, “es un alma dulce y hermosa”.

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Presley murió a los 27 años el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en el que se encontraba.

“Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos tan bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, dice el mensaje de la supermodelo, publicado en su cuenta de Instagram.

“Él es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre. Estamos muy orgullosos de cómo apareció en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, prosiguió.

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Gerber, también hijo del empresario Rande Gerber, nació en 1999 en California. Él y su hermana Kaia comenzaron desde muy jóvenes en el mundo del modelaje, exactamente a los 16 años.

Eran conocidos sus problemas de adicción a las drogas y de salud mental.

Su madre Cindy Crawford cerró su mensaje hacia su hijo agradeciendo las muestras de amor y apoyo de gente cercana a la familia y de extraños y fans que entienden su dolor.

“Hasta que nos encontremos de nuevo con nuestro dulce chico. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia”, concluyó.

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Cindy Crawford Presley Gerber Fallecimientos

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