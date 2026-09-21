Todo sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

De qué murió Presley Gerber

Hasta el momento no se ha dado a conocer de qué murió el modelo, sin embargo, su cuerpo será sometido a la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

Gerber se encontraba en un centro de rehabilitación, según el aviso de defunción disponible en el sitio web del médico forense del condado de Los Ángeles.

"La familia pide que se respete su intimidad en esta difícil situación", señaló el agente de Cindy Crawford, citado por los medios CNN y TMZ.



Nacido en 1999 en California, Presley Gerber era uno de los dos hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber.

Él y su hermana Kaia Gerber comenzaron desde muy jóvenes, a los 16 años, en el mundo del modelaje.

En los últimos años, había hablado abiertamente en las redes sociales sobre sus problemas de adicción a las drogas y su frágil salud mental.