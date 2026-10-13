‘Te extrañaré, hijo’: Bryan Cranston se despide de RJ Miite, su compañero en Breaking Bad

El actor RJ Mitte interpretaba a Walter White Jr, hijo de Walter White (Bryan Cranston) en la popular serie. Murió a los 34 años el lunes 12 de octubre tras quitarse la vida.

“Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”, dice parte del mensaje de Cranston publicado en su cuenta de Instagram.



Mitte era un actor discapacitado. Padecía parálisis cerebral al igual que en su papel en Breaking Bad, algo que Bryan Cranston destacó.

“Él nunca permitió que ese desafío fuera una excusa para nada (…) poco a poco lo vimos crecer y convertirse en un actor realmente bueno. Difundió su experiencia en el programa para ser un defensor vocal de los artistas con discapacidad, y fue el jefe de una organización filantrópica con un enfoque en ayudar a la comunidad con discapacidades”.



Disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie (…) te extrañaré, hijo Bryan Cranston

“Sé que lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie (…) te extrañaré, hijo”, agregó Cranston.



Mitte estaba comprometido con su pareja Kennedy Suarez. Tuvo diversas participaciones en la pantalla, entre ellas en Guardianes de la Justicia, The Recall (2017) y The Oak Room (2020).

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