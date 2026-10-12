Muere el actor RJ Mitte, hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’, a los 34 años

La noticia fue confirmada por un representante del actor, sin embargo la causa de muerte no se ha dado a conocer oficialmente, sin embargo, el portal TMZ y de acuerdo con una fuente policial, el actor se habría quitado la vida.

“Con profunda tristeza compartimos el tráfico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijo un representante del actor a través de un comunicado.

RJ Mitte era un actor discapacitado que se volvió famoso por interpretar a Walter White Jr., hijo de Walter White (Brayan Cranston) y Skyler White (Anna Gun) en Breaking Bad, considerada como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.



Al igual que en su personaje en la serie, Mitte padecía parálisis cerebral. De hecho, su destacada actuación contribuyó a darle mayor visibilidad a esa condición y, de acuerdo con Variety, fue defensor destacado de la representación de personas con discapacidad en Hollywood.



Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación e inclusión de personas con discapacidad

“Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al personaje y creó una plataforma para la concienciación e inclusión de personas con discapacidad”, prosiguió el comunicado.

RJ Mitte estaba comprometido con su pareja Kennedy Suarez, con quien salía desde 2018.

Personajes destacados de RJ Mitte

Mitte interpretó a Mind Master en la serie de superhéroes Guardianes de la Justicia. También, participó en The Recall (2017) y The Oak Room (2020). Actualmente se encontraba promocionando activamente su nueva película Talking to Strangers.