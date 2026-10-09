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La réplica del auto de Checo Pérez está en CDMX y lo puedes ver de cerca

Una réplica del monoplaza del piloto tapatío se exhibe en la capital mexicana y podrás tomarte fotos con él. Acá todos los detalles.
vie 09 octubre 2026 05:55 AM
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Dónde y cuándo ver la réplica del auto Cadillac de Checo Pérez en CDMX
La réplica del monoplaza de Checo Pérez está exhibida en la CDMX. (Joe Portlock/Getty Images)

Ya empezamos a calentar motores para recibir el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, por supuesto, celebrar el regreso de Checo Pérez a casa. Como parte de las actividades previas, hay una exhibición de la réplica del auto del piloto tapatío en CDMX. Toma nota porque acá te contamos los detalles para que lo veas de cerca.

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Con esto, los fans de la Fórmula 1 tienen los primeros acercamientos con el equipo estadounidense, el cual llega por primera vez a nuestro país en su incorporación en la temporada 2026.

Monoplaza de Checo en CDMX

La réplica del monoplaza del piloto tapatío se exhibe en una de las entradas del centro comercial Antara, en Polanco.

Los fanáticos ya lo pueden ver de cerca, aunque por tiempo limitado, pues solo estará allí hasta el 17 de octubre.

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Esta es una gran oportunidad para ver los detalles visuales del auto de Checo, así como los aspectos técnicos que lo caracterizan, y por supuesto tomarse una foto.

Esta no es la única actividad programada del piloto mexicano previo al GP de México, pues como recordarás, recientemente se anunció su show run en Paseo de la Reforma.

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