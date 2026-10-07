El Super Bowl 2027 será transmitido en Disney+ y estos son todos los detalles

De esta manera, dicha plataforma transmitirá el Super Bowl LXI en Estados Unidos así como en otros países alrededor del mundo, con lo que la compañía busca hacer creer la plataforma con una oferta de eventos que incluyen sus costosos anuncios, según explica un artículo del portal Variety.

Como recordarás, el partido del campeonato será el domingo 14 de febrero de 2027. También se transmitirán dos partidos de Monday Night Football previos a la final para todos los suscriptores de la plataforma en EU.

El primero es el juego entre Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles el lunes 26 de octubre (Semana 7), y el segundo será anunciado posteriormente.



¿Y en qué otros países se transmitirán? La plataforma tendrá disponible el Super Bowl de ESPN en más de 55 mercados internacionales, incluyendo Latinoamérica, Brasil, el caribe, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, la plataforma deportiva DAZN tiene los derechos de transmisión de la temporada 2026-2027 de la NFL incluyendo el Super Bowl fuera de EU y China en más de 200 países como parte del paquete NFL Game Pass.

El Super Bowl 2027 será el próximo 14 de febrero de2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.