En medio quedan los que se debaten entre ambos mundos, como Cowboys, Broncos o Ravens, con récord parejo y todo por definir.

Penix Jr. cambia la cara de Atlanta

El jueves dejó una de las postales de la semana: los Falcons derrotan 35-14 a los Packers en Lambeau Field, con el regreso de Penix Jr. después de dos semanas de ofensiva apagada con Cooper Rush. Bijan Robinson respondió con 194 yardas terrestres y dos touchdowns, mientras Drake London sumó otras 194 por el aire, algo que ningún dúo visitante lograba desde 1976.

Drake London celebra una de sus nueve recepciones en Lambeau Field. (Fotografía: Geoff Stellfox/Getty Images)



Atlanta pasó de no pisar zona roja en todo el arranque a anotar 27 puntos seguidos, y Green Bay, que llevaba trece años ganando su debut en casa, se quedó con las manos vacías.

El domingo que no da tregua