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Deportes

NFL Semana 3: quién manda en el camino al Super Bowl LXI

Ocho equipos siguen invictos a la tercera semana, Michael Penix Jr. reapareció con autoridad en Atlanta y Río de Janeiro debuta como sede de temporada regular. Así va la carrera.
vie 25 septiembre 2026 02:06 PM
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Panorámica de los ocho equipos invictos que dominan el arranque de la temporada 2026. (Fotografía: Patrick McDermott/Getty Images)

Con dos semanas en el marcador, ocho franquicias todavía no conocen la derrota: Eagles, Seahawks, 49ers, Vikings, Chiefs, Raiders, Bills y Bengals. Es temprano para hablar de favoritos rumbo al Super Bowl LXI, pero la foto ya empieza a definirse: hay equipos que llegaron a competir de verdad y otros, como Miami, Houston, Tennessee o Indianápolis, que arrancan 0-2 y ya sienten la presión de no repetir el guion.

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En medio quedan los que se debaten entre ambos mundos, como Cowboys, Broncos o Ravens, con récord parejo y todo por definir.

Penix Jr. cambia la cara de Atlanta

El jueves dejó una de las postales de la semana: los Falcons derrotan 35-14 a los Packers en Lambeau Field, con el regreso de Penix Jr. después de dos semanas de ofensiva apagada con Cooper Rush. Bijan Robinson respondió con 194 yardas terrestres y dos touchdowns, mientras Drake London sumó otras 194 por el aire, algo que ningún dúo visitante lograba desde 1976.

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Drake London celebra una de sus nueve recepciones en Lambeau Field. (Fotografía: Geoff Stellfox/Getty Images)


Atlanta pasó de no pisar zona roja en todo el arranque a anotar 27 puntos seguidos, y Green Bay, que llevaba trece años ganando su debut en casa, se quedó con las manos vacías.

El domingo que no da tregua

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El resto de la Semana 3 promete parejo. Chargers vs. Bills llega con Buffalo como local favorito por apenas tres puntos y un total elevado que anticipa puntos por todos lados; Chiefs vs. Dolphins pone a Kansas City como visitante fuerte, apoyado en un arranque perfecto; y Rams vs. Broncos cierra el Sunday Night con dos equipos que recién probaron el sabor de la primera victoria.

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El Estadio Maracaná se prepara para su primer juego de temporada regular de la NFL. (Fotografía: Jamie Squire/Getty Images)

Pero el título de la jornada se lo lleva el Maracaná: Ravens y Cowboys harán historia como el primer juego de temporada regular de la NFL disputado en Brasil, con Río vistiéndose de fútbol americano por primera vez.

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