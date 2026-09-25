Con dos semanas en el marcador, ocho franquicias todavía no conocen la derrota: Eagles, Seahawks, 49ers, Vikings, Chiefs, Raiders, Bills y Bengals. Es temprano para hablar de favoritos rumbo al Super Bowl LXI, pero la foto ya empieza a definirse: hay equipos que llegaron a competir de verdad y otros, como Miami, Houston, Tennessee o Indianápolis, que arrancan 0-2 y ya sienten la presión de no repetir el guion.
NFL Semana 3: quién manda en el camino al Super Bowl LXI
En medio quedan los que se debaten entre ambos mundos, como Cowboys, Broncos o Ravens, con récord parejo y todo por definir.
Penix Jr. cambia la cara de Atlanta
El jueves dejó una de las postales de la semana: los Falcons derrotan 35-14 a los Packers en Lambeau Field, con el regreso de Penix Jr. después de dos semanas de ofensiva apagada con Cooper Rush. Bijan Robinson respondió con 194 yardas terrestres y dos touchdowns, mientras Drake London sumó otras 194 por el aire, algo que ningún dúo visitante lograba desde 1976.
Atlanta pasó de no pisar zona roja en todo el arranque a anotar 27 puntos seguidos, y Green Bay, que llevaba trece años ganando su debut en casa, se quedó con las manos vacías.
El domingo que no da tregua
El resto de la Semana 3 promete parejo. Chargers vs. Bills llega con Buffalo como local favorito por apenas tres puntos y un total elevado que anticipa puntos por todos lados; Chiefs vs. Dolphins pone a Kansas City como visitante fuerte, apoyado en un arranque perfecto; y Rams vs. Broncos cierra el Sunday Night con dos equipos que recién probaron el sabor de la primera victoria.
Pero el título de la jornada se lo lleva el Maracaná: Ravens y Cowboys harán historia como el primer juego de temporada regular de la NFL disputado en Brasil, con Río vistiéndose de fútbol americano por primera vez.