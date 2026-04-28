“Me dijo que era más guapa que Natalie Portman”: Exactriz declara en nuevo juicio contra Weinstein

Jessica Mann. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Weinstein, figura central en denuncias de abusos que impulsaron el movimiento MeToo, enfrenta nuevamente un juicio por un cargo de violación en tercer grado contra Mann, que de acuerdo con la acusación, surgió en 2013 en la habitación de un hotel en Manhattan.

El exproductor ya se encuentra en prisión para cumplir condena por otros delitos sexuales, por lo que, independiente del veredicto del actual juicio, continuará en prisión.

Es la tercera vez en la que Mann declara contra Weinstein, luego de que un veredicto de culpabilidad de 2020 fuera anulado por un manejo inadecuado de testigos, y de que un proceso en 2025 terminara en juicio nulo tras un enfrentamiento entre los miembros del jurado.

Sentía que era una persona muy amable y que se ofrecía a ser mi mentor

"Sentía que era una persona muy amable y que se ofrecía a ser mi mentor", dijo Mann en el tribunal de Nueva York.

Recordó que él la colmó de cumplidos después de que se conocieran en una fiesta a principios de 2013, cuando Mann era una aspirante a actriz de 27 años y Weinstein un poderoso productor cinematográfico de 60.

Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman

"Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman", afirmó. Agregó que el aparente interés de Weinstein por impulsar su carrera al principio le pareció un "milagro".

La declaración de la exactriz de 40 años — en la que repitió en gran parte lo expuesto en 2020 y 2025— fue emotiva y se tomó algunas pausas cuando se le quebraba la voz. Su testimonio continuará este martes.