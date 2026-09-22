Muerte de Hayden Panettiere fue accidental: forense revela las causas

De acuerdo con un comunicado del forense del condado de Greenville, la actriz murió a los 36 años por efectos tóxicos de fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina.



La muerte se consideró accidental

“La muerte se consideró accidental”, se dijo al aclarar que no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento, el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

Ese día, una llamada al 911 informó de un paro cardíaco y servicios de emergencia encontraron a la actriz inconsciente dentro de una residencia donde se alojaba temporalmente.



Le practicaron maniobras de reanimación, pero Panettiere se declaró muerta a las 2:32 pm, hora local.

Días después, el Departamento de Policía de Greenville confirmó a Variety que no se sospechaba de ningún acto delictivo en su muerte.

Hayden Panettiere inició su carrera a los 5 años, protagonizando las telenovelas One Life to Live y Guiding Light. También, es conocida por sus papeles en Heroes, Nashville, Scream 4 y Scream VI.