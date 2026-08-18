“Dejó este mundo demasiado pronto”: expareja de Hayden Panettiere

Klitschko es un exboxeador profesional ucraniano que tuvo una relación sentimental con la actriz fallecida el pasado domingo y tienen una hija en común; la pequeña Kaya de 11 años.

A través de un comunicado, el exboxeador reflexionó sobre la vida de Hayden, su carrera, elogió su talento y reconoció los momentos difíciles que atravesó fuera del foco público.

“Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden fue, aunque ya no era mi pareja, una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, dice parte del mensaje de Wladimir Klitschko.

“Las personas jóvenes y talentosas como Hayden no debería dejar este mundo tan pronto”, agregó.

Además, el exboxeador se pronunció sobre Kaya. “A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde quién era”, señaló.

De qué murió Hayden Panettiere

Según grabaciones de audio obtenidas por la revista People , personal médico de emergencias hablan de una “sobredosis” y un “paro cardíaco” en el momento de la muerte de Panettiere.

Además, un portavoz del Departamento de Policía de Greenville, declaró en un comunicado obtenido por el mismo medio que “la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”, y que una conocida de Panettiere fue quien llamó al 911.