Hollywood tiene una larga lista de celebridades cuyas muertes están relacionadas con sobredosis. Aún más sorprendente es que, dentro de esta lista, se encuentre otra en la que un número considerable de fallecimientos está vinculado con el consumo de medicamentos y drogas, una combinación que puede resultar letal.
Casi un mes después se revela la posible causa del fallecimiento de Hayden Panettiere
Tom Petty, Mac Miller, Heath Ledger, Juice WRLD y ahora Hayden Panettiere se suman a la conversación sobre las muertes relacionadas con el consumo de opioides y otras sustancias. Sin embargo, es importante distinguir entre los casos confirmados y aquellos que todavía se encuentran bajo investigación.
Según algunos medios de comunicación, Hayden Panettiere habría tomado una pastilla el día de su muerte que podría haber estado adulterada con fentanilo. La información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que la causa definitiva del fallecimiento continúa pendiente.
La información que se ha revelado hasta el momento apunta a que Panettiere tenía un supuesto proveedor de drogas en Los Ángeles, quien presuntamente le vendía medicamentos recetados, incluyendo oxicodona. Sin embargo, aquella dosis que tomó el 16 de agosto podría haber estado adulterada con fentanilo, una posibilidad que forma parte de la investigación.
Recordemos que el 16 de agosto, los servicios de emergencia encontraron a Panettiere inconsciente y en paro cardíaco en el departamento en el que se alojaba temporalmente. Esto, según la información revelada por la oficina forense del condado de Greenville. Al llegar al departamento, el servicio médico intentó reanimarla; sin embargo, se declaró su muerte en el lugar.
Una vez en el servicio forense, se confirmó que la autopsia, completada el 17 de agosto, no reveló signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento. La causa y la manera de muerte permanecían pendientes de investigación y de estudios adicionales.
Brian Hickerson y los medicamentos de Hayden
El exnovio de Panettiere, Brian Hickerson, se encontraba en el complejo de apartamentos en el momento de su muerte. Según un informe policial del 18 de agosto, Brian mostró a la policía una bolsa con medicamentos que Panettiere había estado tomando al momento de su fallecimiento. De hecho, fue el hermano de Brian quien habría llamado a la policía.
Las autoridades continúan investigando el origen de las sustancias que podrían estar relacionadas con la muerte de la actriz. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente que una sobredosis por oxicodona adulterada con fentanilo haya sido la causa de su fallecimiento.
Una conversación que va más allá de Hollywood
La muerte de Hayden Panettiere vuelve a poner sobre la mesa una conversación que no debería limitarse a las celebridades: el riesgo del consumo de opioides y las consecuencias de una adicción.
Medicamentos como la oxicodona pueden ser útiles cuando se utilizan bajo supervisión médica, pero también pueden generar dependencia y provocar una sobredosis. El fentanilo, por su parte, es un opioide sintético extremadamente potente que puede encontrarse en pastillas falsificadas, lo que aumenta el riesgo para quienes consumen sustancias obtenidas fuera de los canales médicos.
Más allá de las circunstancias que rodean la muerte de Panettiere, su caso recuerda que la adicción no distingue entre fama, dinero o posición social. Detrás de cada noticia sobre una sobredosis hay una persona, una familia y una historia que merece ser tratada con sensibilidad. Hablar de estos riesgos, sin estigmatizar a quienes enfrentan una adicción, también es una forma de prevención.