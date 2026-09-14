Recordemos que el 16 de agosto, los servicios de emergencia encontraron a Panettiere inconsciente y en paro cardíaco en el departamento en el que se alojaba temporalmente. Esto, según la información revelada por la oficina forense del condado de Greenville. Al llegar al departamento, el servicio médico intentó reanimarla; sin embargo, se declaró su muerte en el lugar.

Una vez en el servicio forense, se confirmó que la autopsia, completada el 17 de agosto, no reveló signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento. La causa y la manera de muerte permanecían pendientes de investigación y de estudios adicionales.

Brian Hickerson y los medicamentos de Hayden

Oxicodona y fentanilo: las sustancias que podrían estar relacionadas con el fallecimiento de Hayden Panettiere. (Fotografía: Jon Kopaloff/Getty Images)

El exnovio de Panettiere, Brian Hickerson, se encontraba en el complejo de apartamentos en el momento de su muerte. Según un informe policial del 18 de agosto, Brian mostró a la policía una bolsa con medicamentos que Panettiere había estado tomando al momento de su fallecimiento. De hecho, fue el hermano de Brian quien habría llamado a la policía.

Las autoridades continúan investigando el origen de las sustancias que podrían estar relacionadas con la muerte de la actriz. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente que una sobredosis por oxicodona adulterada con fentanilo haya sido la causa de su fallecimiento.

Una conversación que va más allá de Hollywood

La muerte de Hayden Panettiere vuelve a poner sobre la mesa una conversación que no debería limitarse a las celebridades: el riesgo del consumo de opioides y las consecuencias de una adicción.

Medicamentos como la oxicodona pueden ser útiles cuando se utilizan bajo supervisión médica, pero también pueden generar dependencia y provocar una sobredosis. El fentanilo, por su parte, es un opioide sintético extremadamente potente que puede encontrarse en pastillas falsificadas, lo que aumenta el riesgo para quienes consumen sustancias obtenidas fuera de los canales médicos.

Más allá de las circunstancias que rodean la muerte de Panettiere, su caso recuerda que la adicción no distingue entre fama, dinero o posición social. Detrás de cada noticia sobre una sobredosis hay una persona, una familia y una historia que merece ser tratada con sensibilidad. Hablar de estos riesgos, sin estigmatizar a quienes enfrentan una adicción, también es una forma de prevención.