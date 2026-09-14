"Es una falta de respeto": atletas critican a Sydney Sweeney por campaña deportiva en la que aparece desnuda

“Just Sports”, es el nombre de la campaña de la plataforma de la que además la actriz es accionista, y que fue publicada el pasado viernes mientras posa prácticamente todo el video desnuda y cubriéndose solo con accesorios deportivos como unos guantes de boxeo, balones, etc.

Durante 58 segundos, Sydney promociona las apuestas. “No sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte”, dice la campaña. Sin embargo, deportistas de alto nivel señalaron una regresión.

Atletas critican a Sydney Sweeney por campaña

Tal es el caso de la exnadadora australiana y cuádruple campeona olímpica Ariarne Titmus, quien señaló que es una ofensa para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte y para quienes aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia y unidad”.



Por su parte, la campeona mundial de boxeo, Skye Nicolson, señaló que “ es una falta de respeto hacia las deportistas que dedican su vida al deporte y hacia las mujeres que han roto barreras durante generaciones, para luego ridiculizarlo usando un símbolo sexual con lenguaje e imágenes sugerentes en un anuncio sobre deporte". También, en otro mensaje compartió que las empresas deberían hacerlo mejor (en relación a las campañas publicitarias) y pidió que dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte.

La triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de “repugnante” y afirmó que “ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen”, en un momento en que las deportistas “todavía luchan por el mismo reconocimiento y mucho más”.

Otras atletas decidieron compartir varias grabaciones de sus competiciones como la nadadora australiana Brianna Throssell, oro en el relevo 4x100 en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. “¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney”, lanzó.

También, Gabby Thomas, velocista estadounidense y campeona olímpica de 200m y la británica Amy Hunt, cuádruple campeona de Europa y cuarta en los 200m en los Ultimate Championship.

Con información de AFP