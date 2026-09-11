Justin Trudeau incursionará en Hollywood… con una productora

El proyecto tiene por nombre Hope & Hard Work (Esperanza y Trabajo Duro) y será presentado oficialmente en el Festival de Cine de Toronto de este año, además de que estarán representados por la agencia 3 Arts.

“En un momento en que el mundo puede parecer cada vez más dividido, creemos en el poder de las buenas historias para acercar a las personas”, señalan Trudeau y Telford.

La actual pareja de Katty Perry, Trudeau, y su socia Telford, describieron su productora como “una empresa multidiciplinaria de medios y entretenimiento dedicada a desarrollar y producir historias atractivas a través del cine, la televisión, el audio y las experiencias en vivo”.



No solo se trata del anuncio de la productora, pues el portal Deadline explicó que ya se encuentran en desarrollo varios proyectos, entre ellos una adaptación de Closer by Sea de Perry Chafe, escrita y producida por el mismo autor.

También, Trudeau y Telford serán productores ejecutivos de Detective Aunty, una adaptación del libro de la novelista Uzma Jalaluddin.

“Buscamos historias que despierten empatía y comprensión, capaces de impactar al público de forma transformadora; historias que trascienden nuestras propias creencias, nos ayudan a ver el mundo a través de otros y nos recuerdan lo que compartimos”, agregaron.