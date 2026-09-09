¿Spice Girls están de regreso? Publican un misterioso video que desata teorías de un reencuentro

A través de redes sociales, la agrupación publicó un clip la mañana de este miércoles donde aparecen las escaleras del hotel St. Pancras Renaissance de Londres, famosas porque aparecen en el video de Wannabe.

De fondo suena la icónica canción que incluso es considerado por los fans como un himno de los 90 mientras invita a los seguidores a estar pendientes para el 10 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo de Reino Unido, en una copia del periódico The Stage.



Por supuesto las suposiciones no se hicieron esperar e incluso los fans hablaron de un posible regreso con nueva música y para los más soñadores, verlas juntas de nuevo en los escenarios, en el marco del 30 aniversario de Wannabe.

Incluso, algunos fans aseguran que sería complicado que las integrantes se reúnan y no dejaron pasar la idea de que es probable haya una convocatoria para crear a las nuevas Spice Girls.