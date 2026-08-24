¿Sería posible que 11 años después volvamos a ver a Harry, Niall, Louis y Zayn en el mismo escenario? Los directioners podemos pecar de optimistas, pero, a estas alturas de la vida, parece cada vez más lejano volver a verlos juntos, por lo menos compartiendo el mismo aire. Sin embargo, hubo un momento en el que no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos, cuando verlos cantando juntos se sentía como algo que podría durar toda la vida.
Crónica de una separación anunciada: 11 años desde que One Direction se tomó una ‘pausa’
Para cualquiera que haya nacido por ahí de 2010 en adelante, será casi imposible entender lo que One Direction significó para quienes, entre 2010 y 2012, cantaban a todo pulmón What Makes You Beautiful en su cuarto mientras sentían que todo era posible (incluso enamorar a alguno de los integrantes).
One Direction se ha convertido en ese ex que esperas que vuelva y, aun así, sabes que nunca lo hará. Y todo comenzó hace 11 años.
Zayn Malik y el principio del fin de One Direction
El 2015 no era un año particularmente malo hasta que Zayn Malik anunció su separación del grupo en marzo, bajo el argumento de “querer vivir una vida normal”, para después iniciar su carrera como solista.
Duro golpe, pero aún teníamos a cuatro miembros más, cuatro cantantes que todavía podían darnos la experiencia casi completa. Pero sí, la salida de Malik fue apenas el principio del fin, el inicio de una separación anunciada que aún no logramos aceptar.
Apenas unos meses después, en agosto, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne anunciaron que tomarían un descanso temporal de 18 meses. El resto ya se lo saben. Cada uno encontró su propio camino con proyectos como solistas y aquello terminó convirtiéndose en el último clavo del ataúd. Sus carreras comenzaron a avanzar por separado y reunirlos de nuevo se volvió cada vez más complicado.
Pero hubo mucho más detrás que una simple decisión de tomar caminos como solistas. En entrevistas posteriores, los integrantes admitieron el desgaste que implicaron aquellos años de fama desmedida. Niall Horan llegó a confesar que, en la cúspide de la fama, se sentía “como un prisionero” debido al acoso constante de las fanáticas en los hoteles, algo que les impedía llevar una vida normal.
Es imposible ignorar que eran apenas jóvenes de entre 21 y 24 años; jóvenes que perdieron la libertad de ir a donde quisieran, que trabajaban bajo un concepto creativo que quizá no siempre los convencía y que estaban agotados física y mentalmente después de pasar cinco años entre giras, promociones y grabaciones.
Cinco carreras que tomaron caminos diferentes
Cada uno adoptó su propio género y estilo: rock y pop para Harry Styles, folk-pop con Niall Horan, britpop para Louis Tomlinson y R&B en los casos de Zayn Malik y Liam Payne. Ya no estaban juntos, pero, de alguna manera, seguían ahí.
El tema personal fue punto y aparte. Para algunos las cosas fueron mejor y para otros se complicaron. Hubo escándalos, chismes y perdimos a uno de ellos en el camino. Sin saberlo y sin esperar que fuera bajo esas circunstancias, quizá aquel 20 de noviembre de 2024 se convirtió en una de las últimas ocasiones en las que vimos, de forma pública, a los antiguos integrantes reunidos en un mismo lugar. No para cantar ni para anunciar el regreso que tantos habían esperado, sino para despedir a Liam Payne y honrar, de alguna manera, lo que alguna vez fueron juntos: un fenómeno que marcó a toda una generación.
¿One Direction podría volver algún día?
Con todo el amor que sentimos por una banda de cinco jóvenes, es imposible no sentir también cariño por los proyectos que han creado en solitario y, al mismo tiempo, preguntarse: ¿será que algún día One Direction vuelva?
Sí, quizá tú, persona nacida en 2013, ames a Harry Styles y te sepas todas y cada una de las canciones que ha lanzado. Es más, quizá lo ames tanto que pienses que es un excelente actor y hagas de cada canción suya un trend de TikTok. Pero jamás sabrás lo que fue ser directioner en el punto más alto de One Direction: vivir cada lanzamiento, cada gira y cada aparición como un acontecimiento, y seguir esperando que algún día, aun sabiendo que nunca tendremos a Liam Payne de vuelta, volvamos a ver a Harry, Niall, Louis y Zayn cantar juntos.