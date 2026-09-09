"No quería que la gente estuviera triste": Dolly Parton ocultó su lucha contra el cáncer

La icónica cantante de música country falleció a los 80 años luego de una breve batalla contra el cáncer, sin embargo “Dolly no quería que nadie contara eso porque no soportaba las cosas negativas”, explicó Stella en entrevista con CBS Mornings.

Ella no quería que ni sus fans ni familiares se preocuparan, sin embargo los más cercanos lo sabían, pero lo que buscaba era que la gente no estuviera triste. “Estaría muy feliz de que la gente haya demostrado tanto cariño, porque sabía que eso nos haría sentir mejor”, agregó Stella.



Aunque Parton había hablado de sus problemas de salud públicamente en este reciente año, no se reveló que padecía cáncer sino hasta después de su muerte. De hecho, una semana antes la artista apareció en un video para presentar una nueva montaña rusa y tras cancelar su presentación debido a mareos y deshidratación.

Además, había cancelado una serie de seis conciertos en Las Vegas el año anterior por problemas de salud, así como algunas fechas reprogramadas para mayo pasado. “Mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se desequilibraron por completo en los últimos dos o tres años”, señaló en su momento.

Para mantener su legado, Dolly Parton obtuvo una nueva estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood luego de que la original fuera vandalizada.